Poetin onthult eisen om oorlog te beëindigen in gesprek met Turkse president Erdogan

De Britse openbare omroep sprak een half uur na dat gesprek met Erdogans woordvoerder en adviseur Ibrahim Kalin. Die kon meeluisteren met de conversatie tussen de twee presidenten.

Volgens Erdogans adviseur moet Oekraïne van de Russische president Poetin allereerst accepteren dat het ‘neutraal’ blijft en geen lid wordt van de NAVO. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft al aangegeven dat hij op dit punt kan toegeven.

Ontwapenen en ‘denazificatie’

Daarnaast zou Oekraïne een ontwapeningsproces moeten ondergaan om ervoor te zorgen dat het land geen bedreiging vormt voor Rusland. Er zou ook bescherming moeten komen voor de Russische taal in Oekraïne.

Er is ook een eis tot ‘denazificatie’, waarvan onduidelijk is wat er concreet mee bedoeld wordt. Wellicht houdt het volgens de BBC in dat Oekraïne moet beloven alle vormen van neonazisme te veroordelen en te zullen bestrijden.

Erkenning Krim als Russisch grondgebied

De zwaardere eisen, waar moeilijker aan te voldoen zal zijn voor Oekraïne, gaan volgens Kalin over de status van de Donbas-regio, waarvan delen zich onafhankelijk verklaard hebben, en de Krim, het Oekraïense schiereiland dat Rusland in 2014 illegaal annexeerde.

Er wordt verondersteld - Kalin trad volgens de BBC niet in detail - dat Poetin zal eisen dat de Oekraïense regering de gebieden in het oosten van het land opgeeft. Daarnaast wordt verondersteld dat Rusland zal eisen dat Oekraïne formeel erkent dat de Krim nu Russisch grondgebied is.