Plan van Demir botst op afwijzende reacties

Vlaams minister van Energie,Zuhal Demir (N-VA) kondigde aan dat ze verkennende gesprekken wil opstarten met haar Nederlandse collega Rob Jetten met het oog op Vlaams-Nederlandse samenwerking bij de bouw van twee nieuwe kerncentrales in Nederland. Ze hoopt tot een win-winsituatie te komen waarbij de Vlaamse energiebevoorrading voor de lange termijn versterkt kan worden.

Maar CD&V, coalitiepartner in de Vlaamse regering, lijkt de plannen van Demir weinig te kunnen smaken. Volgens voorzitter Sammy Mahdi heeft kernenergie zeker een plaats in de energiemix van het land, ook op lange termijn. “Maar in plaats van onze centen zomaar te investeren in Nederlandse kerncentrales van de oude generatie, moeten we maximaal inzetten op onderzoek en ontwikkeling van kerncentrales van de nieuwste generatie (zogenaamde SMR’s) in ons eigen land”, stelt Mahdi.

De CD&V-voorzitter verwijst naar de expertise en knowhow die Vlaanderen zelf in huis heeft in het SCK, het Studiecentrum voor Kernenergie in Mol. “Laat ons die gebruiken om tegen 2045 kleine modulaire kerncentrales van de nieuwste generatie te hebben in ons land. En tot 2045 moeten we onze huidige kerncentrales zo veel mogelijk inzetten om te zorgen dat het licht blijft branden. We hebben draaiende kerncentrales in ons land, waarom zouden we dan ons heil zoeken ergens anders?”, aldus nog Mahdi.

Geen applaus

Ook bij de andere coalitiepartner Open Vld krijgt Demir niet meteen applaus. Zo wijst Vlaams fractieleider Willem-Frederik Schiltz er bij de VRT op dat Demir niet eens bevoegd is om dit te beslissen. “Samenwerken is altijd goed, maar dan liefst met heel het land: Vlaanderen is bevoegd om ervoor te zorgen dat wij allemaal zonnepanelen op ons dak te leggen. Federaal is bevoegd voor de kerncentrales: op dit moment lopen de onderhandelingen om ervoor te zorgen dat de bestaande kerncentrales de komende jaren stroom kunnen leveren. En we investeren ook al honderden miljoenen euro’s in onderzoek naar nieuwe kerncentrales. Dus samenwerken: prima idee, maar niet Vlaanderen alleen”, aldus Schiltz.

De Open VLD’er waarschuwt ook voor wat een te evidente oplossing lijkt. “We moeten er wat beducht voor zijn om onze centen en onze knowhow zomaar aan de Nederlanders te geven.”

Ook oppositiepartij Groen wijst de suggestie van Demir van de hand. “Er is blijkbaar extra Vlaams geld voor energie-investeringen. Maak dat vrij voor dingen die energie betaalbaarder/duurzaam maakt en waarvoor je bevoegd bent: isolatie, zonnepanelen op alle daken ...”, zo tweet Groen-covoorziter Jeremie Vaneeckhout.

‘Puur politiek spel’

Vaneeckhout ergert zich aan de nieuwe demarche van Demir. “Dit heeft niks met betaalbaarheid of energiezekerheid te maken. Dit is puur politiek spel. Een symboolbrief. Werk samen of werk tenminste aan echte oplossingen: Ventilus, vergunningen windmolens, hernieuwbare energie, energiebesparing ? Kortom: doe je job.” Zijn collega-covoorzitter Nadia Naji gooit er op Twitter nog een schepje bovenop: “Goedkoop ‘scoren’ in de media of haar kerntaken uitvoeren (isoleren, elektrificeren woningen, net versterken...) De keuze is snel gemaakt.”