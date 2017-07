Peumans in 11 juli-toespraak: "Vlaanderen moet zelfstandige buitenlandse politiek ontwikkelen"

Vlaanderen moet een eigen diplomatiek apparaat uitbouwen en een zelfstandige buitenlandse politiek ontwikkelen. Dat heeft Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans gezegd in zijn 11 juli-toespraak. Vlaams minister-president Geert Bourgeois vindt intussen maar weinig steun voor zijn oproep voor een zevende staatshervorming.

In zijn toespraak schetst Peumans de rol van Vlaanderen als regio in een veranderende Europese Unie. De parlementsvoorzitter herhaalt daarbij zijn pleidooi voor een "sterke, autonome, Vlaamse diplomatie". Volgens Peumans bestaat er in het buitenland nog al te vaak het foute beeld van België als een Franstalig land. Dat de Belgische voetbalbond net een voorzitter heeft gekregen die "Nederlands-onkundig" is, kan voor Peumans dan ook niet door de beugel. "Op internationale voetbalvergaderingen zullen zes en een half miljoen Vlamingen op eentalig Franse wijze vertegenwoordigd worden. Dat is een schabouwelijke kaakslag voor de meerderheid van de bevolking in dit land", aldus Peumans.

Brexit Peumans gaat nog een stapje verder. Hij wil niet enkel een Vlaams diplomatiek corps en een Vlaams ministerie van Buitenlandse Zaken, Vlaanderen zou een "zelfstandige Vlaamse buitenlandse politiek met eigen onderhandelaars" moeten ontwikkelen. Zo zou Vlaanderen in de brexit-gesprekken niet afhankelijk mogen zijn van de federale onderhandelaars. "Groot-Brittannië is voor Vlaanderen een veel te belangrijke partner om deze gesprekken exclusief over te laten aan federale instanties". Omdat Vlaanderen zo'n zwaar aandeel heeft in de Belgische export, zou het voor Peumans logisch zijn dat Vlaanderen ook een groter gewicht krijgt in de onderhandelingen over de handelsakkoorden met Groot-Brittannië. "Inclusief het voorzitterschap", klonk het. "De Brexit is een ideale gelegenheid voor de verdere ontwikkeling van zelfstandige Vlaamse buitenlandse politiek met eigen onderhandelaars", aldus nog Peumans.

Zevende staatshervorming Geert Bourgeois. ©Photo News Vlaams minister-president Geert Bourgeois heeft in zijn 11 juli-toespraak een lans gebroken voor een zevende staatshervorming. Voor Bourgeois is vooral de overheveling van arbeidsmarktbeleid en gezondheidszorg prioritair, gekoppeld aan meer fiscale autonomie voor de deelstaten.



Zijn pleidooi krijgt echter weinig bijval van de andere partijen. Maar de oproep van Bourgeois krijgt voorlopig weinig bijval buiten zijn eigen partij. "Dat de zesde staatshervormig niet de laatste zou zijn, is duidelijk. Maar laat ons eerst de zesde staatshervorming uitvoeren", aldus CD&V-voorzitter Wouter Beke.



"De staatshervorming is een voortdurend proces, maar het is wel belangrijk dat je voldoende partners vindt voor een volgende staatshervorming. Om die partners te vinden moet er nog heel wat gebeuren", vulde CD&V-vicepremier Kris Peeters aan. Een gelijkaardig geluid bij Peeters' CD&V-collega Hilde Crevits: "Voor een staatshervorming heb je partners nodig. Wat mij nu het meeste zorgen baart is de uitvoering van de zesde staatshervorming en de omzetting van die bevoegdheden zoals de kinderbijslag in de praktijk."

Sterker Vlaanderen

Ook bij Open Vld lijkt de reactie eerder lauw. "Het lijkt me niet de eerste prioriteit. Laat ons nu vooral werk maken van een sterker Vlaanderen dat zorgt voor meer welvaart en economische groei", aldus Open Vld-fractieleider Bart Somers.



Waals minister-president Paul Magnette reageerde eerder laconiek op de oproep van ambtsgenoot Bourgeois. "Een Vlaamse feestdag zonder een vraag voor een verdere staatshervorming is zoals een café zonder bier of zoals mosselen zonder friet. Wij zijn alvast geen vragende partij. En als we de peilingen mogen geloven zal de N-VA moeten onderhandelen met de PTB/PVDA. Dat kan nog leuk worden", aldus Magnette.