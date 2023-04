Nieuws Frankrijk

Pensioenhervorming Frankrijk: Macron betreurt dat er geen consensus gevonden is en zegt woede te hebben gehoord

Een man kijkt in een bar naar de toespraak van de Franse president Emmanuel Macron. Beeld ANP / EPA

De Franse president Emmanuel Macron betreurt dat er geen consensus is gevonden met de sociale partners en zegt dat hij de ‘woede’ van de Fransen over de pensioenhervorming heeft gehoord. Dat verklaarde hij maandagavond in een televisietoespraak. De hervorming was ‘noodzakelijk’, benadrukte hij nog eens.