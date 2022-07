Peiling The New York Times: meeste Democraten willen Biden niet opnieuw als presidentskandidaat in 2024

De wijdverspreide bezorgdheid over de economie en de inflatie heeft ertoe bijgedragen dat de stemming in het land over Biden en de koers van de natie nu uitgesproken somber is. Meer dan driekwart van de geregistreerde kiezers ziet de Verenigde Staten in de verkeerde richting gaan. Het is een doordringend gevoel van pessimisme dat elke hoek van het land, elke leeftijdsgroep en elke raciale groep in steden, buitenwijken en plattelandsgebieden, evenals beide politieke partijen overspant.

Laagste cijfer ooit

Slechts 13 procent van de Amerikaanse kiezers vindt dat de natie op de goede weg is. Dat is het laagste punt in de Times-enquête sinds het dieptepunt van de financiële crisis in 2008.

Voor Biden hebben die sombere nationale vooruitzichten zijn goedkeuringscijfer voor zijn baan naar een gevaarlijk laag punt geduwd. De commentaar van de Republikeinse oppositie is voorspelbaar, maar meer dan tweederde van de onafhankelijken keurt nu ook de prestaties van de president af, en bijna de helft keurt die sterk af. Onder de mede-Democraten staat zijn goedkeuringscijfer op 70 procent, relatief laag voor een president, vooral met het oog op de tussentijdse verkiezingen van 2022 wanneer Biden de Democraten naar de stembus moet lokken om de controle over het Congres te behouden.

In een teken van grote kwetsbaarheid zegt zelfs slechts 26 procent van de Democratische kiezers dat de partij hem in 2024 opnieuw zou moeten voordragen. De afkeer van Biden en de wens om een nieuwe richting in te slaan zijn vooral acuut onder jongere kiezers. In de enquête zegt 94 procent van de Democraten onder de 30 jaar dat ze liever een andere, jongere presidentskandidaat zouden hebben.

79 jaar

Biden heeft herhaaldelijk gezegd dat hij zich in 2024 opnieuw verkiesbaar wil stellen. Met zijn 79 jaar is hij nu al de oudste president in de Amerikaanse geschiedenis, en zorgen over zijn leeftijd staan bovenaan de lijst van Democratische kiezers die willen dat de partij een alternatief vindt.