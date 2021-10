Peiling: ‘Kwart van de Belgen voor vervanging van parlementaire democratie’

De peiling werd in september uitgevoerd door Kantar en leert dat minder dan één ondervraagde op vijf tevreden is over hoe ons democratisch systeem werkt. Meer dan de helft (56,7 procent) vindt dat onze parlementaire democratie slecht functioneert maar het beste systeem blijft. Slechts 19,3 procent vindt dat het huidig systeem, waarbij de vertegenwoordigers van het volk in de verschillende parlementen verkozen worden, "in het algemeen goed functioneert".

Bijna een kwart van de ondervraagden meent dat ons democratisch systeem best vervangen wordt door een ander. Meer dan één op de drie (37,4 procent) vindt dat "de samenleving beter beheerd zou worden als de macht in de handen van één leider geconcentreerd is".

De peiling werd tussen 20 en 27 september uitgevoerd in het kader van de operatie "Bye-Bye, la démocratie?" van de Franstalige openbare omroep. 1004 Belgen zijn bevraagd. Volgens de RTBF willen vooral jongeren, niet-actieven, arbeiders en mensen met een diploma van lager en middelbaar onderwijs een sterk regime. Zo gaat bijna 47 procent van de 25-34-jarigen akkoord of helemaal akkoord.

In 2018 hield VRT NWS een vergelijkbare peiling bij Vlamingen tussen de 18 en 23 jaar in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. 26 procent van de jongeren die voor het eerst hun stem moesten uitbrengen, gaf toen aan een een sterk leidersfiguur te prefereren boven democratie. Bij jongeren in een beroepsopleiding opteerde zelfs de helft voor een sterk leidersfiguur.