Paus: Biden mag communie blijven ontvangen, ondanks opvattingen over abortus en homohuwelijk

Biden is van Ierse afkomst en praktiserend katholiek. Hij draagt een rozenkrans en gaat elke zondag naar de mis. Op zijn bureau in de Oval Office staat een portret van paus Franciscus. De ontmoeting van de twee meest prominente katholieken ter wereld, zoals persbureau Reuters ze noemde, duurde 75 minuten, langer dan gepland en aanzienlijk langer dan de gesprekken van de paus met Bidens voorgangers Trump (30 minuten) en Obama (52 minuten).

Volgens Biden werd er niet over abortus gesproken. “We spraken alleen over het feit dat hij blij was dat ik een goede katholiek was en dat ik de communie zou moeten blijven ontvangen”, zei hij na afloop. Op zijn beurt prees Biden de paus, maakte het Witte Huis bekend: “Biden dankte Zijne Heiligheid omdat hij opkomt voor de armen en de mensen die lijden door honger, conflict en vervolging.” Ook prees hij de paus voor zijn inzet voor het klimaat en de eerlijke verdeling van vaccins.

Weinig elegant

Na de audiëntie bij de paus volgde een gesprek met de Franse president Emmanuel Macron. Biden erkende dat het Amerikaanse optreden rond het defensiepact Aukus “onhandig en weinig elegant” was. Zonder Frankrijk of andere Europese bondgenoten in te lichten, sloten de Verenigde Staten een pact met Australië en Groot-Brittannië. Daarbij kreeg Australië de gelegenheid om Amerikaanse kernonderzeeërs te kopen, waardoor het een streep haalde door een miljardenorder voor Franse onderzeeërs. Frankijk was woedend en voelde zich bedrogen.

Biden zei “een grote genegenheid voor Frankrijk te hebben, het land dat de oudste bondgenoot van de VS is”, Macron merkte op dat het gesprek slechts “het begin van een proces van vertrouwen is”. Net als in de liefde “zijn verklaringen goed, maar daden beter”, aldus Macron.

Biden is in Europa voor een diplomatieke marathon die hem nog langs de G20-top in Rome en de klimaattop COP26 in Glasgow zal voeren.