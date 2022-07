Paul Magnette verzekert: ‘Niemand zal deze regering laten vallen. Zeker de PS niet’

PS-voorzitter Paul Magnette laat er geen twijfel over bestaan: Vivaldi doet de rit helemaal uit, tot 2024. ‘Niemand zal deze regering laten vallen. Zeker de PS niet.’

Na lang onderhandelen heeft Vivaldi maandag een bescheiden pensioenakkoord afgesloten. Het stemt Magnette tevreden. “Als socialisten hebben we hard moeten onderhandelen, zonder enige steun van de groenen, maar het is ons gelukt: het pensioenakkoord volgt rigoureus wat er in het regeerakkoord is afgesproken. Zijnde dat er niet geraakt wordt aan verworven rechten, dat er overgangsregimes nodig zijn en dat de pensioenen van vrouwen verbeterd moeten worden.”

De vertraging, met vergadering na vergadering over de pensioenen, wijt Magnette vooral aan de “onhaalbare voorstellen” van op rechts. “Ik heb geen enkel probleem met het feit dat mensen moeten werken om een minimumpensioen te ontvangen. Maar het moet wel op een doordachte manier gebeuren. Met bijvoorbeeld uitzonderingen voor periodes van zwangerschapsverlof of palliatief zorgverlof. De nieuwe werkvoorwaarde, 5.000 effectieve werkdagen, komt overeen met 16 jaar op een volledige loopbaan van 45 jaar. Laat ons eerlijk zijn: dat is toch aanvaardbaar?”

De voornaamste kritiek op het nieuwe pensioenakkoord is dat het weinig of niets doet voor de betaalbaarheid van de pensioenen. Volgens de vergrijzingscommissie stijgen de pensioenkosten richting 2050 van 11 tot 14 procent van het bbp. Onhoudbaar, vinden veel Vlaamse partijen. Er moet snel iets gebeuren om die tijdbom te ontmantelen. Magnette blaast warm en koud. Warm, want hij wijst erop dat het Planbureau tegen het najaar met een extra doorlichting komt. “Op basis daarvan kunnen we indien nodig bijsturen.” Koud, want hij wil niets weten van een ‘pensioenbom’.

“Dat is een beeld gecreëerd door rechts Vlaanderen”, zegt Magnette. “Qua pensioenkosten zitten we niet zó hoog. Frankrijk geeft nu al 13 procent van zijn bbp uit. Italië 15 procent. Bovendien zie ik pensioenen als essentiële sociale uitgaven, waarop je niet kan besparen als welvarend land.”

Vlaamse vlek

Het wordt een druk najaar voor Vivaldi. Op de agenda staan onder meer discussies over de begroting, een fiscale hervorming, het nucleair akkoord met Engie, de koopkracht van gezinnen, de loonnorm. Meteen komt de vraag bovendrijven: overleeft deze coalitie dat wel? Of trekt iemand er ‘de stekker’ uit? Meestal wordt hiervoor gekeken naar de PS, de grootste coalitiepartij die onder druk staat op haar linkerflank. Magnette verzekert dat er geen vervroegde verkiezingen komen. “Niemand zal deze regering laten vallen. Zeker de PS niet. De regering zal standhouden tot 2024.”

Voor Magnette mag de balans van deze crisisploeg best gezien worden. “Met zeven partijen is het soms moeilijk. Zeker op de sociaal-economische thema’s zijn de tegenstellingen tussen links en rechts groot. Tegelijk hebben we de coronacrisis goed doorstaan en ook de huidige energiecrisis hebben we krachtdadig aangepakt. Het zal nu zaak zijn om vanaf 15 augustus, als de regering haar werk hervat, tot 15 oktober hard te werken aan een groot akkoord over de openstaande dossiers, waaronder de koopkracht. Dan tonen we dat we wel degelijk hervormingen doorvoeren.”

Nog dit: de omschrijving van Wallonië door oud-minister Koens Geens (cd&v) als een “socialistische linkse enclave” in Europa die niet mee is met “de moderne tijd”, daar haalt Magnette de schouders bij op. “Ik vind dat niet slim. Dan zou ik evengoed kunnen beweren dat Vlaanderen een vlek is in Europa, aangezien het de enige regio is waar extreemrechts de grootste partij levert.”