Pascal Smet maakte een ernstige deontologische fout. Een fin de carrière is dan niet onlogisch

Het is goed mogelijk dat het uitgelekte lobbywerk van Uber de politieke loopbaan van Brussels staatssecretaris Pascal Smet (Vooruit/one.brussels) beëindigt. Maar achter deze ene spectaculaire zaak gaat een breder fenomeen schuil.

Ach, Pascal Smet... Het flirterige parfum dat rond de onthullingen kringelt over zijn nauwe banden met een belangrijke Uber-lobbyist trekt de aandacht van het brede publiek. Medelijden met de huidige staatssecretaris voor Stedenbouw en voormalige Brusselse minister van Mobiliteit is niet nodig. Niet zijn privécommunicatie is van belang, wel dat de politicus al te makkelijk toestond dat een privébedrijf voorkennis kreeg over het beleid. Uit de nu gelekte documenten over hoe taxiplatform Uber regelgeving wereldwijd naar zijn hand probeerde te zetten, blijkt dat dat in het Brussels Gewest erg eenvoudig ging.

Uber werd door het kabinet-Smet tersluiks op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in het taxidossier, tips werden uitgewisseld over communicatie en afgesproken werd om de eensgezindheid niet te etaleren om het publiek niet te verontrusten. Een lobbyist kan niet meer verlangen. Door die ongelijke behandeling heeft Smet, in de vorige regeerperiode, een ernstige deontologische fout gemaakt. Een rode kaart en dus fin de carrière is dan niet onlogisch en ook niet onverdiend.

Alvast Vooruit-voorzitter Conner Rousseau lijkt de handen af te trekken van zijn regeringslid in het Brussels Gewest. Dat de partijtop de hoofdstedelijke afdeling stilaan zat is, speelt daarbij mee. De partij zit in Brussel nu met ongeveer elke verkozene in de rats, terwijl Smet, naar Vlaams-Brussels politiek gebruik, voor zichzelf een levenslang ticket in de regering lijkt te hebben besteld. Er is ook een ideologische laag. Een socialist zou gelekte documenten niet nodig moeten hebben om afstand te houden van een bedrijf als Uber. Het techplatform sleept een decennium van schandalen achter zich aan – van prijsverhogingen midden in een natuurrramp (omdat de vraag dan verhoogde) tot uitbuiting van zelfstandige chauffeurs.

Ontnuchtering

Toegegeven, het Amerikaanse platform veroverde het hart van menig stedeling omdat het de door corporatisme, nepotisme en onwettigheid vermolmde taxisector opschudt. Zeker in Brussel is daar werk aan – of ben ik de enige die toevallig altijd in die ene taxi stapt waarvan het betaalkastje ‘buiten dienst’ is? Om die gesloten sector open te breken, zag Smet in Uber een ‘bondgenoot’. Maar de politicus bleef blind voor de benarde positie waarin hij zichzelf manoeuvreerde met letterlijke ‘vriendjespolitiek’.

Al te menselijke ijdelheid maakt politici wel vaker kwetsbaar. Als iemand je maar voldoende de indruk geeft dat je belangrijk bent, zul je snel geneigd zijn die indruk te willen bevestigen. In dit geval wilde Pascal Smet maar wat graag geloven dat hij de eerste politicus in Europa zou zijn die de taxisector kon openwrikken. Het moet dan toch een tikje ontnuchterend zijn voor ‘beslissers’ als Smet of ook de Nederlandse liberale ex-politica Neelie Kroes, om in de ‘Uber Files’ te lezen hoezeer zij door een bedrijf ook maar als simpele pionnen gemanipuleerd worden.

Pascal Smet wilde maar wat graag geloven dat hij de eerste politicus in Europa zou zijn die de taxisector kon openwrikken. Beeld ID / Bart Dewaele

De spektakelwaarde van de ‘Uber Files’ mag groot zijn, de perceptie dat alleen ‘grote, boze bedrijven’ aan lobbying doen, is nogal misleidend. In het Vlaamse taxidecreet, om maar even in die sector te blijven, was tot vorig jaar een verplichte wachttijd van vijftien minuten opgenomen voor wie een taxi bestelt. De regel is intussen geschrapt, maar kwam er op vraag van de klassieke taxisector, die de flexibelere, nieuwe platformen de pas wil afsnijden. Ook dat is een illustratie van lobbying. Het hindert goed bestuur door particuliere privileges toe te staan.

Stevige prijs

Dit is de cruciale kwestie: wie lobbyt er voor u en mij, gewone mensen, zeg maar, met in dit geval als enige belang dat we ons zo veilig en zo snel mogelijk willen kunnen verplaatsen? Het is onzin om lobbyisme te willen verbieden. In een overlegdemocratie verloopt lobbying juist ­gestructureerd.

De praktijk is morsiger dan die mooie theorie. Gelukkig heeft het Belgische politieke bedrijf zichzelf weten te bevrijden van de stank van affairisme van het einde van de vorige eeuw. Die vooruitgang heeft een stevige prijs, zoals blijkt uit alle analyses over de genereuze partijsubsidies, maar dat is een ander verhaal. De flagrantste corruptie mag dan grotendeels uit de nationale politiek verdwenen zijn, bij de beregeling van lobbyisme zijn nog stappen te zetten.

Drie principes zouden daarbij voorop moeten staan: iedereen zou toegang moeten krijgen tot dezelfde informatie; iedereen zou transparant zicht moeten krijgen op wie waarom lobbyt; en politici en administratie zouden gedragsregels moeten volgen. Die eenvoudige spelregels volstaan om duidelijk te maken dat bijvoorbeeld Pascal Smet een deontologische rode lijn heeft overschreden.

Het federale regeerakkoord voorziet een evaluatie van het bestaande maar amper gebruikte lobbyregister van de Kamer, met uitbreiding naar de regering. Onderhandelingen in de werkgroep politieke vernieuwing in de Kamer leren dat vooral N-VA en ook PS en MR en in mindere mate cd&v en Vooruit liefst willen dat de lobbyregels niet te veel worden aangescherpt, terwijl de groene partijen vooroplopen.

De groenen krijgen daarbij alvast de steun van de Europese Commissie. In haar pas gepubliceerde jaarlijkse ‘Verslag over de rechtsstaat 2022’ beveelt de Commissie voor België expliciet aan om ‘de wetgevende hervorming af te werken van de lobbyregels’. Al valt die suggestie enkel met enig cynisme te lezen. De bevoegde Europese commissaris is de Belg Didier Reynders (MR). Laat uitgerekend zijn naam verbonden zijn met enkele onwelriekende Frans-Belgische lobbydossiers – om ‘Kazachgate’ niet te noemen – uit het recente politieke verleden.