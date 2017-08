Partijmilitanten eisen radicale vernieuwing: "Sp.a moet verlinksen en samenwerken met Groen"

De peiling van 10 procent voor sp.a schokte een groep militanten en vakbondssecretarissen zodanig dat ze de partij de wacht aanzeggen. Initiatiefnemer Marc Le Bruyn, voorzitter van sp.a Ranst: "We viseren voorzitter John Crombez niet persoonlijk, hij doet zijn best, maar het is belangrijk dat we een versnelling hoger schakelen. We moeten onze partij heropbouwen, democratiseren en verlinksen. Wij kunnen ons daarbij laten inspireren door wat Bernie Sanders en Jeremy Corbyn, tegen alle verwachtingen in, hebben verwezenlijkt. Zij hebben bewezen dat het mogelijk is."

Gisteren publiceerde de groep hun manifest op Facebook, dat meteen gretig werd gedeeld.