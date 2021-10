Parlementaire commissie VS wil Trump-adviseur Bannon vervolgen

Bannon was de belangrijkste raadgever van Trump in zijn eerste jaar als president van de VS. Hij zou vooraf op de hoogte zijn geweest van mogelijke gewelddadige protesten op 6 januari. Zo zei hij een dag voor de inbraak in het Capitool in zijn podcast dat “morgen de hel gaat losbreken”.

De bestorming gebeurde na een toespraak van Trump in Washington, waarin hij de Democraten beschuldigde van het ‘stelen’ van de verkiezingsoverwinning en zijn aanhangers opriep daar iets aan te doen. Een meute trok hierop naar het regeringsgebouw, waar op dat moment de verkiezingsoverwinning van Democraat Joe Biden werd bekrachtigd. Bijna duizend mensen drongen uiteindelijk het Capitool binnen. Bij de bestorming vielen meerdere doden.

Voor zijn weigering om in het Congres te getuigen beriep Bannon zich op ‘executive privilege’, wat inhoudt dat een (ex-)president niet verplicht is om informatie vrij te geven aan het Congres. Volgens de commissie heeft die uitzondering echter geen betrekking op adviseurs van een president of oud-president.

De beslissing van de commissie om Bannon te laten vervolgen moet nog worden bekrachtigd door het Huis van Afgevaardigden. Omdat de Democraten daar een meerderheid hebben, lijkt dit laatste slechts een formaliteit.

Fraude

Vorig jaar werd Bannon opgepakt wegens zijn betrokkenheid bij een frauduleuze crowdfundingscampagne. Met zijn actie ‘We Build the Wall’ haalde hij 25 miljoen dollar (21 miljoen euro) op voor het bouwen van de door Trump vurig gewenste grensmuur bij Mexico. Volgens justitie in de VS verdween een groot deel van de opbrengst, bijeengebacht door 330.000 donateurs, in de zakken van Bannon en drie anderen.