Parket vraagt opheffing parlementaire onschendbaarheid Sihame El Kaouakibi: hoe gaat het nu verder?

Waarover gaat dit ook weer?

De zaak rond Sihame El Kaouakibi barstte in februari 2021 los toen ze ervan beschuldigd werd om subsidiegeld dat bestemd was voor haar jongerenvereniging Let’s Go Urban te hebben doorgesluisd naar haar eigen vennootschappen. El Kaouakibi zou onder meer facturen hebben vervalst en met het afgewende geld een eigen vastgoedimperium hebben opgebouwd. Annemie Moens, de voorlopige bewindvoerster bij Let’s Go Urban, stelde in maart 2021 al een vernietigend rapport op.

Wat is er aan de hand?

Ook het gerecht startte begin 2021 een onderzoek naar de feiten. Toen het Antwerpse parket-generaal onlangs de eindvordering klaar had, liet de fiscus alvast beslag leggen op de parlementaire wedde van El Kaouakibi. Die liep immers al twee jaar door, hoewel de politica nooit aanwezig was in het Vlaams Parlement. Ze bracht daarvoor telkens een doktersbriefje binnen.

De enige vraag die nog restte, was of El Kaouakibi zich ook voor de strafrechter zou moeten verantwoorden. De raadkamer die daarover beslist, komt eind deze maand bijeen. Maar voordat El Kaouakibi voor de rechter kan verschijnen, moet eerst haar parlementaire onschendbaarheid worden opgeheven. Als Vlaams Parlementslid geniet de voormalige Open Vld-politica namelijk het principe van onschendbaarheid.

Hoe werkt dat precies, zo’n opheffing van onschendbaarheid?

Het parket stuurde deze week een brief naar Liesbeth Homans (N-VA), de voorzitter van het Vlaams Parlement, met de vraag tot opheffing. Homans zal daarom maandag, 10 oktober, de commissie Vervolgingen samenroepen. De zeven leden van deze commissie, leden van alle partijen behalve PVDA, kunnen de documenten van het parket-generaal inkijken om een gefundeerd oordeel te vellen. El Kaouakibi mag zichzelf ook komen verdedigen. Daarna moet de plenaire vergadering het licht op groen zetten. De kans dat dat gebeurt, is erg groot.

Van welke strafbare feiten wordt El Kaouakibi beschuldigd?

Toen het gerecht zijn onderzoek startte, richtte zich dat op valsheid in geschrifte, fouten in de boekhouding, subsidiefraude, misbruik van vennootschapsgoederen en misbruik van vertrouwen. Welke van deze feiten nu voldoende bewezen worden geacht, wordt voorlopig echter nog niet gecommuniceerd.

El Kaouakibi was niet bereikbaar voor commentaar.