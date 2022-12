‘Paniek over onze bevoorrading is nergens voor nodig’: minister Van der Straeten over de eerste winter zonder Russisch gas

Dreigt er een gastekort deze winter?

“Néén.”

Dat is duidelijk.

“Ja, dat verlangt iedereen toch van mij? (lacht) België is een land dat strategisch supergoed gelegen is. We hebben onze rechtstreekse gasverbindingen met het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen. We hebben onze lng-terminal in Zeebrugge voor vloeibaar gas. Vanuit België exporteren we vandaag twee tot drie keer ons eigen gasverbruik naar Duitsland.”

Toch waarschuwt uw eigen overheidsdienst Energie in een nieuwe analyse voor een gastekort.

“Rusland zet gas in als oorlogswapen. Daarom hebben we een extra weerbaarheidsanalyse gevraagd. Hierin worden ook de slechtste van de slechtste scenario’s voor onze bevoorrading bekeken. Wat blijkt: als het bitterkoud is, als onze voorraden niet gevuld zijn en als er piekverbruik is, wordt het misschien lastig.”

Er is dus toch een probleem?

“Dat is een als-als-als-voorspelling die je moet aftoetsen aan de werkelijkheid. Onze gasvoorraden zijn voor 95 procent gevuld. In februari hebben we daar al het voorbereidende werk voor gedaan. Ons verbruik: we halen de Europese doelstelling van min 15 procent. We zitten nu rond min 17 procent verbruik. Dus neen, paniek is echt nergens voor nodig.”

Ook niet als de Britten de gastoevoer afsluiten tijdens een koudegolf? Dat is volgens uw overheidsdienst het moment dat we moeten beginnen bibberen.

“Neen, de bevoorrading vanuit Noorwegen an sich volstaat. Het ‘probleem’ met de analyse van administratie is dat die naar het verleden kijkt, maar we hebben de laatste maanden veel werk verzet om onze bevoorrading veilig te stellen.

“Totale zekerheid geven is onmogelijk, maar op dit moment hebben we de situatie best goed onder controle. In Frankrijk is mijn collega-minister zich aan het voorbereiden op ernstige energietekorten. Dat is níét de situatie waarin wij ons bevinden.”

Een beetje kalmte kan ons redden?

“Kalmte en een goede voorbereiding. Ik blijf herhalen: als regering hebben we ons huiswerk gemaakt en we zullen dat blijven doen om problemen te voorkomen. Sowieso zijn er dagelijkse vergaderingen waar de bevoorrading wordt geanalyseerd aan de hand van de laatste rapporten en technische updates. We kunnen op die manier altijd snel schakelen.”

Intussen is er geen beslissing over het ‘rekken’ van kerncentrales om de stroombevoorrading tegen 2025 te verbeteren.

“De problemen in de Franse kerncentrales zijn ongezien. Die installaties leveren altijd minder stroom dan vooraf verwacht wordt, maar deze keer gaat het om een historische terugval die lang kan aanslepen. Ook daarmee willen we rekening houden.

“Vandaar dat er onder meer gedacht wordt aan een ‘fuel extension’, waarbij kerncentrales in de zomer minder draaien om dan in de winter langer mee te kunnen dan voorzien. In Duitsland doet men dit vandaag al, dus het moet zeker mogelijk zijn.”

Uitbater Engie pruttelt tegen.

“Kerncentrales zijn geen koekjesfabrieken. Je kunt zoiets niet zomaar beslissen. We zullen een gesprek hebben met Engie. En die moet dan naar de nucleaire waakhond FANC stappen om ervoor te zorgen dat het veilig kan.”

Engie zal dit dossier wellicht koppelen aan de onderhandelingen over de levensduurverlenging van Doel 4 en Tihange 3.

“Dat moeten we afwachten, maar die dossiers zijn niet noodzakelijk aan elkaar gelinkt.

“Zeker is dat we – premier Alexander De Croo (Open Vld) en ik – de gesprekken over Doel 4 en Tihange 3 heel graag willen afronden voor de jaarwisseling. Dat is onze vaste overtuiging. Ook al omdat we naar alternatieven moeten zoeken als die onderhandelingen finaal nergens op uitdraaien.”

Dat kan?

“Het is afwachten. We doen ons uiterste best om te slagen.”