Overlegcomité heropent theaters, concertzalen en bioscopen. Maar (voorlopig) niets meer

Het Overlegcomité heeft woensdagavond - na een digitale vergadering - de heropening van de theaters, concertzalen en bioscopen bevestigd. Er wordt teruggekeerd naar de oude regels: 200 toeschouwers per zaal met mondmaskers, coronapas en voldoende afstand tussen de stoelen.



De commotie rond de sluiting van de cultuursector komt hiermee ten einde. Het Overlegcomité kon bijna niet anders dan het strenge oordeel van de Raad van State respecteren. Het rechtsorgaan schortte de sluiting van de theaters, concertzalen en bioscopen dinsdagavond op. Volgens de Raad van State was de beslissing “disproportioneel” en niet goed onderbouwd. De uitspraak kwam er na een klacht van een satirische theatershow in Oudergem. Dinsdagochtend had de politiek zelf nog geweigerd om de cultuursector te heropenen. Corona stond dat niet toe.

Voorspelbaar

In de loop van woensdag begonnen ook de andere slachtoffers van het Overlegcomité van midden vorige week zich te roeren - onder meer Voetbal Vlaanderen en de Belgische Wielerbond. Beide koepelorganisaties zagen niet in waarom de cultuursector wel mocht heropenen maar zij niet. Voorspelbare vragen borrelden op: waarom mogen mensen wel naar de film, maar niet naar het voetbal? Waarom is shoppen op de Meir geen probleem, maar een cyclocross met fans wel?

Lastige vragen voor de politiek, die na twee jaar pandemie ondertussen alles wel een keer heeft uitgeprobeerd. Voorlopig houdt het Overlegcomité echter voet bij stuk. Dreigementen vanuit de evenementensector om ook richting de Raad van State te trekken worden genegeerd.

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), die zelf bevoegd is voor het departement Cultuur, hield zich de voorbije dagen afzijdig in de hoogoplopende discussie over de sluiting van ‘zijn’ sector. Woensdagavond reageert hij in een persbericht dat het belangrijk is dat er een oplossing is. Hij ijvert wel voor een andere aanpak in de toekomst. Jambon wil terug naar “naar een gemoduleerd systeem waarbij culturele infrastructuren op basis van proportionaliteit kunnen opengaan, zoals dat in Vlaanderen lange tijd gedurende de coronacrisis goed heeft gewerkt.”

In de eerder ontwikkelde Vlaamse veiligheidsprotocollen (CIRM en CERM) wordt op basis van onder meer grootte, verluchtingsmogelijkheden en aantal ingangen per zaal een maximumcapaciteit aan toeschouwers bepaald, in plaats van een en dezelfde bovengrens voor iedereen.

Onrust

De uitspraak van de Raad van State over de cultuursluiting zorgt voor onrust in de Wetstraat. In het eerste pandemiejaar heeft het rechtsorgaan zo goed als altijd het voordeel van de twijfel gegeven aan de overheid: uitzonderlijke omstandigheden vergen uitzonderlijke maatregelen. Het voorbije jaar heeft deze redenering aan kracht verloren. Een eerste waarschuwing kwam er al eind 2020, toen de Raad van State een verbod op erediensten neerhaalde. Onlangs had het rechtsorgaan kritiek op de zwakke onderbouwing van de mondmaskerplicht op school.

Het Overlegcomité zit volgende week opnieuw samen. Tegen dan moet duidelijker zijn welke impact de nieuwe omikronvariant heeft. Tegen dan moet ook duidelijk worden of de Raad van State andere mogelijke klachten gegrond vindt. De politiek gaat nagelbijtend het nieuwe jaar in.

“Misschien hadden politici de indruk gekregen dat het inperken van vrijheid vanzelfsprekend is geworden, zonder echt stil te staan bij de impact van hun maatregelen”, zegt grondwetspecialist Patricia Popelier (UAntwerpen). Al denkt zij niet dat de politiek zich nu grote zorgen hoeft te maken. “De Raad van State zegt vooral: beste politiek, kijk naar wetenschappelijke adviezen om je beslissingen te verantwoorden, en neem bestaande protocollen met een sector ernstig.”