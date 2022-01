Overleg VS en Rusland over Oekraïne: de meest gespannen besprekingen sinds einde van Koude Oorlog

Rusland en de Verenigde Staten zijn gisterochtend in Genève besprekingen begonnen over de spanning rond Oekraïne. Dat gebeurt in een gespannen sfeer: Moskou eist dat de NAVO zich terugtrekt uit Oost-Europa, de VS dreigen Oekraïne te zullen bewapenen bij een inval van Rusland.

De Russische onderminister van Buitenlandse Zaken Sergej Rjabkov arriveerde gisterochtend tegen acht uur onder begeleiding van een Zwitserse politie-escorte bij de Amerikaanse diplomatieke missie voor het begin van de gesprekken met zijn Amerikaanse collega Wendy Sherman.

De twee legden geen verklaringen af bij het begin van de gesprekken, maar het is wel duidelijk dat het om het meest gespannen overleg gaat sinds het einde van de Koude Oorlog. Zondagavond voorspelde Rjabkov na een werkdiner met Sherman dat het ‘moeilijke’ gesprekken zullen gaan worden. Later in de week hebben Rjabkov en zijn team nog gesprekken met de NAVO-landen en de Organisatie voor Vrede en Samenwerking in Europa (OVSE).

De Verenigde Staten hopen met de gesprekken te voorkomen dat Rusland een militaire operatie begint tegen Oekraïne. De afgelopen tijd heeft Moskou een enorme troepenmacht samengetrokken langs de grens met het buurland.

Onduidelijk is of Moskou werkelijk van plan is Oekraïne binnen te vallen, maar het gebruikt de dreiging in ieder geval om de VS en de NAVO onder druk te zetten om te beloven dat Oekraïne nooit lid van het westerse bondgenootschap zal worden. Verder moeten de VS en de NAVO ook hun troepen terugtrekken uit verscheidene landen die vroeger deel uitmaakten van de Sovjet-Unie of het Warschaupact, het militaire bondgenootschap onder leiding van de Sovjet-Unie.

Die eisen zijn voor de VS en de NAVO onaanvaardbaar, maar de Russische president Poetin waarschuwde dat zijn land ‘militair-technische maatregelen’ zal nemen als de westerse landen er niet op ingaan. Op hun beurt hebben de VS Rusland gewaarschuwd dat het op harde sancties moet rekenen als het Oekraïne aanvalt. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zullen de VS dan ook wapens leveren aan de Oekraïners zodat die zich kunnen verzetten tegen de Russische bezetters.

De Amerikanen hebben wel laten doorschemeren dat zij bereid zijn te praten over het beperken van de militaire oefeningen van de NAVO en de plaatsing van aanvalsraketten in de buurlanden van Rusland.