Overheid ‘vergat’ Sloeberhuisje op zwarte lijst te zetten, Beke onder vuur: ‘Wat zit u hier nog te doen?’

Na een reeks onthullingen in Het Laatste Nieuws over grensoverschrijdend gedrag in crèches, reageerde Wouter Beke begin 2021 met de aanstelling van een expertenteam binnen Kind en Gezin. Dat team moest alle probleemdossiers tegen het licht houden. Ze maakten een lijst met 44 opvanglocaties die van dichtbij opgevolgd moesten worden. Maar ’t Sloeberhuisje, de opvang waar een baby stierf na een hersentrauma, haalde de lijst niet. Dat bleek uit de antwoorden van minister Beke in een debat in het Vlaams Parlement.

“Dat is onbegrijpelijk”, foeterde Hannelore Goeman (Vooruit). “Een crèche waar al sinds 2013 ernstige feiten over bekend waren, haalde de lijst niet?” Ook Vlaams Belang en Groen stelden zich vragen. Beke had daarop geen antwoord. “Ik weet niet waarom ’t Sloeberhuisje er niet op stond. Net daarom heb ik een audit besteld over Kind en Gezin. Ik wil weten hoe alles verlopen is en wat we kunnen verbeteren.”

Opa Sloeber

Bij Kind en Gezin stellen ze dat ’t Sloeberhuisje de zwarte lijst niet haalde, omdat de Zorginspectie in haar laatste verslagen over de crèche geen ‘advies tot opstart van handhaving’ had gegeven. De crèche scoorde ook goed op een kwaliteitstest. Wie de verslagen uit 2019 echter naleest, ziet voldoende redenen om over een onrustwekkende situatie te spreken. In één van de twee rapporten klaagt iemand over ‘Opa Sloeber’. Hij zou hardhandig met de kinderen omgaan. De klachten worden ontkend, maar de inspectie schrijft letterlijk dat men zich zorgen maakt. Net omdat de klachten over mishandeling bleven terugkomen. Toch koos men er twee jaar later niet voor om ’t Sloeberhuisje op de zwarte lijst te zetten.

In het parlement werd gisteren alvast duidelijk dat niet alleen de oppositie Beke een gebrek aan daadkracht verwijt. Ook Open Vld haalde uit: “Kind en Gezin is haar belangrijkste taak uit het oog verloren: de veiligheid van kinderen.” Bij de oppositie werd stevig gehint naar een ontslag. “Wat zit u hier eigenlijk nog te doen?”, vroeg Hannelore Goeman (Vooruit).

Inmiddels zijn de eerste bevindingen bekendgemaakt van de autopsie op het lichaam van het meisje van zes maanden oud dat levensgevaarlijk gewond raakte in de crèche ’t Sloeberhuisje en later in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleed. Volgens het parket Oost-Vlaanderen gaat het om het shakenbabysyndroom, een hersenletsel dat ontstaat door een jonge baby hevig heen en weer te schudden. ‘Opa Sloeber’ zit nu in de cel op verdenking van opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg.