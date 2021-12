Oud-stafchef Trump klaagt Nancy Pelosi en leden onderzoekscommissie Capitoolbestorming aan

Met de aanklacht wil Meadows onder meer voorkomen dat de commissie zijn telefoongegevens opvraagt bij provider Verizon, meldt CNN.

Meadows had woensdag moeten verschijnen voor de commissie, maar liet via zijn advocaat weten niet te komen opdagen. De documenten die de commissie ontving van Meadows’ advocaat bevatten onder meer communicatie met organisatoren van de demonstratie op 6 januari die uitmondde in de bestorming van het Capitool. Ook is er communicatie tussen Meadows en een niet nader geïdentificeerd Congreslid over de mogelijkheid om een aantal kiesmannen van staten te vervangen door zelfgekozen kandidaten, om zo Trump aan de macht te houden. Meadows zou hebben gezegd dat hij dit een geweldig voorstel vond.

De oud-stafchef weigert nu vragen te beantwoorden over de documenten die hij zelf vrijwillig heeft overgedragen. Dit tot woede van de onderzoekscommissie, die dreigde met strafrechtelijke vervolging. Meadows wordt gezien als een belangrijke getuige, verschuilt zich volgens Politico achter ‘executive privilege’, waar ook voormalig president Trump zich voortdurend op beroept en die de president in staat stelt bepaalde gegevens vertrouwelijk te houden. Trump is echter geen president meer en juridische experts menen dat de ex-president dit voorrecht daarom kwijt is.

Meadows had als stafchef een van de belangrijkste posities in het Witte Huis tijdens de rellen op 6 januari. Toen bestormden aanhangers van Trump het parlementsgebouw omdat ze wilden voorkomen dat parlementariërs de uitslag van de presidentsverkiezingen zouden goedkeuren. Die waren verloren door Trump, die zonder bewijs bleef volhouden dat sprake was van fraude. Hij riep zijn aanhangers die dag in Washington D.C. op om hier iets aan te doen. Rondom de bestorming van het Capitool vielen meerdere doden.