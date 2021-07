Oud-president Bush: ‘Terugtrekking VS uit Afghanistan is een fout, taliban zullen vrouwen afslachten’

Het Amerikaanse leger en andere NAVO-troepen vielen in 2001 onder het bewind van Bush Afghanistan binnen, in de nasleep van de aanslagen van 11 september 2001. Sinds de aftocht dit voorjaar werd bekendgemaakt, zijn de taliban bezig met een opmars. Zij waren voor de inval aan de macht in een groot deel van Afghanistan en voerden een schrikbewind.

Bush (75) verwacht dat Afghaanse vrouwen en meisjes enorm zullen lijden. “Dit is een fout. Ze worden achtergelaten en zullen worden afgeslacht door deze zeer wrede mensen en dat breekt mijn hart”, aldus de Republikeinse oud-president in een interview over de Duitse bondskanselier Angela Merkel, die na de komende verkiezingen niet terugkeert als regeringsleider. Hij zegt te vermoeden dat Merkel “hetzelfde voelt” over Afghanistan.

Bush was van 2001 tot 2009 de president van de Verenigde Staten. Zijn latere opvolger Donald Trump maakte in 2020 afspraken met de taliban over het vertrek van de buitenlandse legers in Afghanistan. De dit jaar aangetreden president Joe Biden besloot de deadline voor die terugtrekking van 1 mei te verplaatsen naar 11 september. Voor die datum zullen alle 2.500 Amerikaanse en 7.500 andere NAVO-soldaten weg zijn.

Overlopers

De taliban hebben dinsdag de stedelingen in Afghanistan opgeroepen zich over te geven, om gevechten in steden te vermijden. Een topman verklaarde in een audio-boodschap niet “uit te zijn op wraak.” De islamisten hebben een ‘Commissie voor Uitnodiging en Raad’ in het leven geroepen waar Afghanen die willen overlopen of zich willen overgeven terecht kunnen. Concreet gaat het om soldaten, politiemensen, regeringsleiders en ambtenaren van de huidige machtshebbers.

De Afghaanse president Ashraf Ghani had begin juli een onderhoud met de Amerikaanse generaal Austin Miller, de laatste VS-bevelhebber.

Tegelijk hebben de opstandelingen Turkije gewaarschuwd voor het behoud van zijn troepen in Afghanistan, om na het afronden van het vertrek van de buitenlandse troepen, de luchthaven van Kaboel te beschermen. Iets waar Ankara en Washington recent een akkoord over hebben gesloten. “Wij beschouwen het houden van buitenlandse troepen in ons vaderland, door welk land en onder welk voorwendsel ook, als een bezetting”, waarschuwen de taliban. De luchthaven is een strategische locatie, dicht bij het presidentieel paleis en diplomatieke missies in de Afghaanse hoofdstad. Het is de enige plaats om in noodsituaties diplomaten te evacueren.

Nieuwe stroom Afghaanse vluchtelingen

Door de snelle taliban-opmars zullen steeds meer Afghanen hun land ontvluchten en een deel van hen zal zich melden aan de Europese buitengrenzen. Migratie-experts zijn beducht voor een nieuwe stroom vluchtelingen richting Europa. De Nederlandse staatssecretaris Ankie Broekers-Knol, die migratie in haar portefeuille heeft, ziet in de huidige situatie nog geen grote instroom, maar dit kan zomaar veranderen. “Het kan een enorme toevloed zijn en dan moeten we wel met zijn allen kijken hoe we dat oplossen”, zei ze vorige week aan BNR Nieuwsradio.

