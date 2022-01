Opsteker voor sociaal-democratische partijen in Europa: grote zege Costa bij Portugese verkiezingen

Met nagenoeg alle stemmen geteld, komen de socialisten uit op 42 procent van de stemmen. Met deze uitslag heeft de partij zelfs een absolute meerderheid van de zetels in het parlement behaald. In totaal komt de PS op 117 van de 230 zetels uit. De partij die als tweede eindigde, de centrumrechtse PSD, blijft steken op 71 zetels.

De uitslag is een volgende opsteker voor de lang sukkelende sociaal-democratische partijen in Europa, die de verkiezingen in Duitsland vorig jaar al wonnen, maar bij de naderende stembusgang in Frankrijk geen rol van betekenis spelen.

António Costa, die sinds 2015 twee linkse regeringen leidde, poetste het slechte imago van zijn land na de financiële crisis flink op. Onder zijn bewind, en mede dankzij de wereldwijd aangetrokken economie, maakte Portugal de afgelopen jaren een stevige financiële groei door.

Met zijn absolute meerderheid ontdoet Costa zich van zijn oude gedoogpartners. Zijn vorige twee regeringen waren enkel levensvatbaar dankzij de steun van radicalere linkse partijen, waaronder de Communistische Partij. Een conflict met deze partijen, die onder meer een hoger minimumloon eisten dan Costa wilde invoeren, leidde tot de val van zijn regering in november vorig jaar en de vervroegde stembusgang van zondag.

Costa benadrukte in zijn overwinningsspeech dat hij ondanks zijn absolute meerderheid het gesprek met de andere partijen zal blijven aangaan. ‘Een absolute meerderheid is geen absolute macht, het is niet in je eentje regeren. Dit is een gegroeide verantwoordelijkheid.’

Doorbraak van radicaal-rechts

De verkiezingen betekenen ook de definitieve doorbraak van radicaal-rechts, dat in Portugal lang geen voedingsbodem wist te vinden. Chega (‘Basta’), de partij die zich afzet tegen minderheden als de Roma, staat in de exitpoll op 7 procent van de stemmen. Daarmee lijkt Chega, dat het tot nu toe met één zetel moest doen, de derde partij van het land te worden.

De opkomst bij de verkiezingen lag tussen de 56 en 60 procent. Dat zoveel stemgerechtigde Portugezen het niet de moeite waard vonden om een stem uit te brengen, stemde analisten tot ongerustheid over de betrokkenheid van de bevolking bij de politiek. De opkomst is wel hoger dan bij de parlementsverkiezingen in 2019. Destijds bleef iets meer dan de helft van de kiezers thuis.