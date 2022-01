Operatie Red Boris: geen drank meer op Downing Street en de coronapas wordt afgeschaft

Het was nog pikdonker toen Johnson maandagochtend zijn ambtswoning verliet om met hond Dilyn te gaan joggen door St James’ Park. Dat uur van de dag was goed gekozen. De belegerde premier doet er goed aan om spontane ontmoetingen met gewone burgers, in het volle daglicht, voorlopig uit de weg te gaan, omdat er onder de bevolking woede leeft over de lockdownborrels in 10 Downing Street. Hij kwam huffend en puffend alleen een oplettende persfotograaf tegen.

De premier is vastbesloten om aan te blijven, ook al wil een meerderheid van de kiezers dat hij opstapt, onder wie een aanzienlijk deel Conservatieven. Johnson rekent erop dat de volkswoede zal gaan liggen, ruim voor de parlementsverkiezingen in 2024. Bovendien zijn de zondagskranten niet met nieuwe onthullingen gekomen, worden mogelijke plaatsvervangers gezien als lichtgewichten en leeft de hoop dat onderzoeker Sue Gray niet al te hard zal oordelen over ‘Partygate’.

Reden genoeg, oordeelt Johnson, om terug te vechten. Zo werd partijvoorzitter Oliver Dowden naar de televisiestudio’s gestuurd om te zinspelen op het einde van alle coronamaatregelen. Met dank aan de gunstige cijfers zal de regering-Johnson waarschijnlijk nog voor het einde van deze maand de coronapas afschaffen, die thans nodig is om grote evenementen te bezoeken, en werknemers weer naar hun kantoren dirigeren. Zelfisolatie komt te vervallen en de mondkapjesplicht mogelijk beperkt na ‘Freedom Day 2.0‘.

Drankcultuur

Dowden maakte ook bekend een einde te willen maken aan de drankcultuur in en rond Downing Street. Ondanks herhaaldelijke voornemens om tot een drooglegging te komen, leeft Westminster al decennia onder het gesternte van Bacchus. Eind vorige week was bekend geworden dat werknemers van Johnson koffers vol met wijnflessen van de supermarkt naar 10 Downing Street hadden gesleept, waar een speciale ijskast klaar stond. Vanuit deze optiek is Johnson slachtoffer geworden van de heersende drankcultuur.

De vrienden in de conservatieve pers, zoals The Sun en The Daily Mail, zijn Johnson ook te hulp geschoten door zijn opponent Keir Starmer aan te vallen. Ze drukten een gelekte foto af waarop te zien is dat de oppositieleider, tijdens een lockdown, in een regiokantoor een biertje drinkt met zijn medewerkers. Volgens de sociaal-democraat was er sprake van werkoverleg, gecombineerd met wat eten en drinken. “Er was geen sprake van een feestje”, verdedigde hij zich. De aandacht is opvallend, omdat de foto al lang circuleerde op het internet.

Tevens kan Johnson rekenen op zijn loyaalste ministers. Zijn grootste fan is minister van Cultuur, Media en Sport Nadine Dorries, die na het brexitreferendum tranen moest laten toen Johnson bekend maakte zich niet te kandideren voor het premierschap. Dorries maakte zondag bekend af te willen van de License Fee, het kijk- en luistergeld waarmee de BBC grotendeels gefinancierd wordt. Dat de Conservatieven, die de publieke omroep plegen te zien als een socialistische treurbuis, ervan af willen is geen verrassing.

Ferme taal

Maar de timing lijkt een manier te zijn om de morrende achterban tegemoet te komen. Binnen Conservatieve kringen heerst niet alleen onvrede over Partygate, maar is ook de vraag gesteld of Johnson überhaupt wel een Conservatief is. Het is in ieder geval geen manier om harmonie te brengen. Er is boos gereageerd op de plannen om de BBC, ’s werelds bekendste omroep, te onderwerpen aan de tucht van de markt. Zo zei Match of the Day-presentator Gary Lineker dat echte patriotten juist trots moeten zijn op de BBC.

Een andere loyalist binnen het kabinet, minister Priti Patel van Binnenlandse Zaken, is ook in stelling gebracht. Maandag verklaarde ze in het Lagerhuis dat de marine serieus werk gaat maken van het terugduwen van migrantenbootjes in Het Kanaal. Dat soort ferme taal valt ook goed bij de Conservatieven. Op zijn beurt gaat minister van Financiën Rishi Sunak, meer een concurrent dan een steunpilaar van Johnson, binnenkort bekend maken op welke manier hij gezinnen gaat helpen voor wie het te duur wordt om de verwarming aan te zetten.

Al deze voorstellen worden gezien als het rondstrooien van sappig vlees, om te voorkomen dat Johnson, de bulldog, zelf aan stukken wordt gescheurd. Johnsons vastbeslotenheid heeft ook te maken met het vermoeden dat Partygate door Remainers is gekaapt om wraak te nemen op zijn leidende rol bij de brexitcampagne. Ervaren rotten binnen de regeringspartij zijn echter van mening dat deze reddingsoperatie gedoemd is te mislukken. Volgens hen is de vlezige hoofdbewoner van 10 Downing Street dead meat.