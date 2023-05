Open Vld-voorzitter Lachaert wil gewone burger laten meekandideren voor Europese Commissie

Een boek(je) schrijven was nodig, stelt Egbert Lachaert, want het liberalisme is onder vuur komen te liggen. “De liberale principes zelf zijn de inzet geworden van een bitse strijd”, schrijft de liberale partijleider. En ook: “De kritiek en antwoorden op de liberale samenleving laten we al te vaak over aan andere filosofische stromingen, die het liberalisme en de democratie het liefst op de schop zouden zien.” Zelf noemt Lachaert zijn bijdrage een essay, maar het is toch veeleer een pamflet, een vlugschrift met voorstellen die zo in de volgende verkiezingsbrochure van Open Vld kunnen.

Het meest spectaculaire idee is het voorstel om niet alleen de EU-commissarissen rechtstreeks te laten verkiezen, maar om die kiesstrijd ook open te stellen voor gewone burgers. “Iedereen mag kandidaat zijn, politicus of niet, aan een partij gebonden of niet”, luidt het. “Alle kandidaten maken een programma waarin ze uitleggen hoe ze Europa dichter bij de burger zullen brengen en hoe ze verantwoording zullen afleggen aan de Belgische kiezer. Traditionele politici kunnen kandidaat zijn, maar waarom gooien we deze verkiezing niet open voor iedereen die de capaciteiten heeft om het tot Europees commissaris te schoppen?” Dat moet er mede toe leiden dat het EU-bestuur een grotere democratische legitimiteit krijgt bij de burger.

Ook voor België heeft Lachaert institutionele ambities. Net als de N-VA pleit hij voor kleine, kantonale kieskringen, waar de verkozene die meer dan de helft van de stemmen haalt de enige zetel wint. Daar eindigt wel de overeenstemming met de Vlaams-nationalisten. Lachaert wil een federale staat behouden met nog enkel vier gewesten én met hiërarchie van normen: “Versterk de Belgische federatie en laat ze knopen doorhakken als die vier entiteiten het onderling niet eens raken.”

Dat is niet alles. Lachaert pleit ook voor een regionaal schuldplafond, naar Amerikaans model. “De federale overheid moet een begrotingskader kunnen opleggen aan iedere entiteit. Voeren ze dat kader niet uit, dan krijgen ze niet hun volledige dotatie en gaat de overheid in gedeeltelijke shutdown, waarbij niet-essentiële diensten opgeschort worden en het personeel naar huis wordt gestuurd.” Ook voor het federale niveau moet er een grondwettelijk plafond komen dat het overheidsbeslag aftopt op 50 procent.

Lachaert maakt van het boekje, dat nog tal van klassiek-liberale recepten bevat, ook gebruik om de bocht van zijn partij over kernenergie door te zetten. “Het groene verzet tegen toekomstige technologie is vaak hemeltergend. Kernenergie is een veilige technologie die geen CO2 uitstoot en naast hernieuwbare energie kan bijdragen aan een koolstofneutrale samenleving.” In de vorige regering stelde Open Vld nog haar veto tegen het annuleren van de kernuitstap. En ook in de regering-De Croo hadden de Vlaamse liberalen voor de oorlog in Oekraïne geen bezwaar tegen de nucleaire exit.

Egbert Lachaert, Vrije mensen groeien: essay voor een sterkere samenleving, Ertsberg, 82 p., 12,50 euro.