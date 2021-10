Open Vld-voorzitter Lachaert vangt bot met zaak tegen website ’t Scheldt

Deze maand publiceerde ’t Scheldt een artikel over een restaurantbezoek van Egbert Lachaert met een jongedame. Volgens de site ging het om een date. Bij het artikel verschenen paparazzi-achtige foto’s van de twee aan tafel.

’t Scheldt neemt Lachaert al langer op de korrel, maar dit keer vond de partijvoorzitter dat zijn privacy en die van zijn tafelgenote geschonden was en hij trok naar de kortgedingrechter. Die oordeelt dat Lachaert niet de hoogdringendheid kan aantonen die nodig is voor deze procedure in kortgeding. De rechter oordeelt niet over eventuele privacyschending.

’t Scheldt mag de artikels laten staan en de rechtbank verwierp ook de eis van Lachaert om toekomstige artikels over zijn privéleven te verbieden. Ook daarvoor is geen hoogdringendheid aangetoond, maar de rechter stelt zich ook de vraag of “zulk algemeen preventief verbod zou kunnen”.

‘Preventieve censuur is gevaarlijk’

“Hij wou preventieve censuur en dat is toch een gevaarlijke vraag, komende van een politicus en partijvoorzitter”, zegt Frank Scheerlinck, advocaat van Gert Van Mol in deze zaak. Van Mol was gedagvaard als vertegenwoordiger van ’t Scheldt, hoewel hij tot nu toe altijd ontkende achter de site te zitten.

Van Mol heeft intussen zelf een klacht ingediend tegen Lachaert wegens schending van het beroepsgeheim. De wortels daarvoor liggen in een oudere zaak.

Meer dan 10 jaar geleden trad Lachaert op als advocaat voor The Wall Street Journal, waarmee Van Mol in een arbeidsgeschil was geraakt. In zijn dagvaarding haalde Lachaert aan dat daar de reden ligt waarom ’t Scheldt hem zo viseert. Volgens Van Mol schendt Lachaert daarmee zijn beroepsgeheim als advocaat. Deze zaak komt voor de correctionele rechtbank in januari. Lachaert wenst niet te reageren.

Dezelfde kortgedingrechter die nu in het voordeel van ’t Scheldt beslist, oordeelde in juni nog dat de site lasterlijke artikels moest verwijderen over Zelfa Madhloum, woordvoerder van Open Vld. Daarna was de rechter zelf het voorwerp van een artikel op ’t Scheldt.