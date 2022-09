Open Vld verandert van koers. Een oude bekende voor fans van ‘De Mol’ moet daarbij helpen

De liberalen willen zich richting de verkiezingen in 2024 vooral tonen als ‘verantwoordelijke bestuurders’. Met premier Alexander De Croo als uithangbord. De werking van de partij moet intussen verbeterd worden door een nieuwe operationeel directeur. Kijkers van ‘De Mol’ kennen hem al.

De liberalen verzamelen donderdag, vrijdag en zaterdag in Oostende voor hun fractiedagen. Traditioneel het moment waarop het nieuwe politieke werkjaar voorbereid wordt. Met welke voorstellen en boodschappen wil men de kiezer overtuigen? Wat Open Vld betreft is iedereen het erover eens dat er werk aan de winkel is. In de recentste peilingen hangen de liberalen net boven de symbolische 10-procentgrens.

De liberale fractiedagen zijn berucht vanwege hun nachtelijke zwempartijen, maar overdag moet er gewerkt worden. Partijvoorzitter Egbert Lachaert wil de driedaagse gebruiken om alle neuzen in dezelfde richting te zetten. En die richting is: in crisistijden moeten de Vlaamse liberalen zich tonen als verantwoordelijke bestuurders. Politici die concrete dossiers realiseren en die zich niet verliezen in het opbod van de dag. Het premierschap van Alexander De Croo moet symbool staan voor die aanpak.

“Er zijn vandaag zoveel partijen die zich willen profileren, met elke dag ballonnetjes, harde uitspraken en geruzie op sociale media. Ik vrees dat veel mensen daarop afhaken. Met Open Vld moeten we, als partij van de premier, tonen dat we resultaten boeken voor de mensen. Dat we het land zo goed mogelijk besturen”, reageert Lachaert aan de telefoon. “Natuurlijk is het niet altijd gemakkelijk, maar daar moet je dan ook eerlijk over zijn.”

Energiecrisis

Binnen Open Vld is het intussen duidelijk dat de regering-De Croo zich van begin tot eind zal moeten bezighouden met crisismanagement. Het einde van de coronapandemie is bijna naadloos overgegaan in het begin van de energiecrisis. Op de Europese beurzen gaat men vandaag uit van historisch hoge gas- en stroomprijzen tot de winter van 2024. Enkele maanden later, in de zomer, staan de federale en Vlaamse verkiezingen gepland.

De liberalen rekenen erop dat De Croo het land zonder al te grote kleerscheuren door deze moeilijke jaren kan leiden. En dat de kiezer dat uiteindelijk naar waarde zal schatten in het stemhokje. Het voorbeeld van de regering-Di Rupo I komt dan om de hoek piepen. Een onwaarschijnlijke coalitie die eind 2011 na ellenlange onderhandelingen (het gênante wereldrecord van 541 dagen) midden in de Europese schuldencrisis werd gedropt en ondanks een hobbelig parcours electoraal toch stand wist te houden.

Door Open Vld opnieuw te profileren als bestuurspartij trekt Lachaert eigenhandig een streep door het plan om Open Vld meer smoel te geven los van het regeringswerk. Eind vorig jaar leek dat Lachaert nog de beste manier om de liberalen opnieuw te doen groeien. Het mocht wat meer botsen tussen wat de regering deed en wat de partij vond.

“Het lijkt alsof het status quo volstaat voor de liberalen. Terwijl net wij het status quo moeten bestrijden, met radicale en vooruitstrevende ideeën”, zei Lachaert. Maar al snel bleek die strategie als een tang op een varken te slaan. Naar buiten toe was de boodschap verwarrend. De ene keer sprak Open Vld als partij van de premier, de andere keer als aanjager vanop rechts. Intern ontstonden geregeld spanningen tussen regeringsleden en het partijhoofdkwartier. Ook tussen compagnons de route De Croo en Lachaert.

Lachaert durft dat nu ook toe te geven. Al benadrukt hij wel dat zijn ‘Operatie Liberaal Vuur’ doorgaat. “Dat is een project om het liberalisme op langere termijn te verdiepen. Om als liberalen een toekomstplan uit te werken voor het land. Dat stopt niet. We gaan onze eigen standpunten ook zeker blijven verdedigen. Tegelijk moeten we tonen dat Open Vld hard aan het werk is om burgers te beschermen in deze crisistijd. Dat zit in ons DNA en moeten we koesteren. Veel van onze mandatarissen weten wat besturen is.”

De Mol

Ook achter de schermen zal het één en ander veranderen bij Open Vld. Er komt een nieuwe operationeel directeur: Thibaud Dedier, voormalig directielid bij Adecco en bekend van zijn deelname aan het tv-programma De Mol in 2016. Dedier moet Lachaert ontlasten, zodat die zich kan focussen op de politieke corebusiness van de partij. “Als volbloed liberaal is dit een fantastische uitdaging”, laat Dedier weten in een schriftelijke reactie.

Thibaud Dedier, bekend van zijn deelname aan 'De Mol' in 2016, wordt operationeel directeur. Beeld rv

Een van de opdrachten van de nieuwe operationeel directeur is de partijwerking te stroomlijnen. Open Vld is vandaag nog een van de weinige Vlaamse partijen waar ‘vrijheid blijheid’ geldt. Parlementsleden mogen veelal hun ding doen in de parlementen, hebben eigen medewerkers en houden zelf hun communicatie in handen. Lokale afdelingen mogen eigen klemtonen leggen. Daar moet meer lijn in komen, vindt Lachaert. Onder meer Vooruit en cd&v worden sinds kort centraal aangestuurd. N-VA heeft al jaren die gewoonte.

Lachaert zelf moet zich al stilaan voorbereiden op de lijstvorming voor de verkiezingen. In 2024 zullen heel wat vertrouwde liberale gezichten een stap achteruitzetten. Binnen de partij circuleren onder meer de namen van Patrick Dewael, Maggie De Block, Guy Vanhengel, Christian Leysen en Bart Tommelein. Het is Lachaerts taak om vervangers te vinden die hun mannetje kunnen staan bovenaan de kieslijsten. ‘Witte konijnen’ aantrekken is geen optie meer na het mislukte avontuur met Sihame El Kaouakibi, de Antwerpse die van fraude wordt verdacht.