Open Vld pareert kritiek van CEO op effectentaks: "Men overschat de symboliek"

De taks op effectenrekeningen blijft voor beroering zorgen. De regering-Michel besliste in het kader van haar zomerakkoord dat op effectenrekeningen waar minstens 500.000 euro op staat een taks van 0,15 procent betaald moet worden. Stelden de meeste waarnemers zich aanvankelijk vooral de vraag of de taks wel de verhoopte 254 miljoen zal opbrengen, dan klinkt nu een heel ander geluid. De maatregel is bij topondernemer Ignace Van Doorselaere, CEO van Neuhaus en in het verleden de topman van lingeriebedrijf Van de Velde, danig in het verkeerde keelgat geschoten. Hij is woedend dat 'de rijke Belgen' opnieuw geviseerd worden, en woedend dat Open Vld dat heeft laten gebeuren.

"Welke deur heeft u geopend, beste centrumrechtse regering? Het enige wat centrumlinks na de verkiezingen van 2019 hoeft te doen – want ik vrees een afstraffing – is de 0,15% veranderen in 1,5%. Kwestie van één komma te veranderen van een mechanisme dat u in het leven riep", schrijft Van Doorselaere. Zijn woede richt zich vooral op Open Vld. "Dat een partij die zich ooit blauw noemde voor ze lichtblauw werd een vermogensbelasting voor de 'rijke Belg' heeft ingeslikt waardoor ze wit is geworden, toont dat ze geen principes heeft."

Open Vld: "Verdedigbaar akkoord" Bij Open Vld haalt vicepremier Alexander De Croo de schouders op. "Dit is voor een liberaal verdedigbaar binnen een breder akkoord", klinkt het. Hij wijst erop dat de taks gekoppeld wordt aan een andere maatregel: de eerste 627 euro op aandelen wordt vrijgesteld van belastingen. "Daar kunnen de 1,3 miljoen kleine beleggers in ons land van profiteren. Daarnaast verlagen we ook de vennootschapsbelasting."

"Als ondernemer weet meneer Van Doorselaere goed dat wij een donkerblauwe partij zijn", zegt staatssecretaris voor fiscale fraudebestrijding Philippe De Backer. "Wij ondersteunen kmo's, geven zuurstof aan bedrijven en moedigen mensen aan om te investeren."

Nochtans was de taks op effectenrekeningen ook voor de liberalen zelf aanvankelijk moeilijk verteerbaar. Een eerste versie schoten ze nog af, maar in de taks zoals die woensdag gepresenteerd werd, kunnen ze zich dus wel vinden. "We hebben de afweging gemaakt, en nu de middenklasse en de pensioenspaarders ontzien worden, kunnen we hier mee leven", zegt De Backer. "Nu gaat het om een miljonairstaks. Als je een koppel bent kan je twee keer tot 500.000 euro op effectenrekeningen hebben staan", vult De Croo aan.