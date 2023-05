Op het immense Zócalo in Mexico-Stad worden presidenten gemaakt – al dan niet met hulp van popsterren als Rosalía

De verkiezingen beginnen pas in juli volgend jaar, maar Claudia Sheinbaum, de burgemeester van Mexico-Stad, is al met haar campagne gestart. Dat deed ze met een gratis concert van de Spaanse popster Rosalía op een afgeladen Zócalo, het centrale plein van de hoofdstad.

Enorme speakers stuwen zware bassen over het bijna 5 hectare grote Zócalo, het plein in het hart van de Mexicaanse hoofdstad. De lage frequentie trilt door 160.000 opgewonden lichamen. Achter het podium staat de imposante Kathedraal van Mexico-Stad, rechts licht de façade van het presidentieel paleis op.

Dan komt de reggaeton-artiest uit de coulissen en zet haar eerste nummer in. ‘Saoko, papi, saoko’, galmt het uit tienduizenden kelen over het Zócalo. “Dankjewel Claudia”, zegt Rosalía-fan Emiliano Hernández (26) met een grote grijns op zijn gezicht en lichtgevende konijnenoren op zijn hoofd. “Ik ga op je stemmen.”

Burgemeester Claudia Sheinbaum Pardo (60) is partijgenoot van de populaire linkse president Andrés Manuel López Obrador (69) en de eerste vrouw die een serieuze kans maakt om president van Mexico te worden. Ze betaalde het concert uit het hoofdstedelijke cultuurbudget, al kreeg ze hulp van de artiest die afzag van haar honorarium.

De Spaanse popster Rosalía tijdens haar gratis concert van vrijdagavond op het centrale plein van Mexico-Stad. Beeld AP

Pas in juli volgend jaar begint de eerste verkiezingsronde, maar de campagne is (onofficieel) al volop van start gegaan. Sheinbaum kondigde begin april het gratis concert aan via een ongemakkelijk dansje op TikTok. Een dag na het evenement droeg ze in een terugblikfilmpje een motorhelm, aanhakend bij het ‘Motomami’-imago van de Spaanse zangeres. Tenenkrommend wellicht, maar binnen een dag had ze ruim 3 miljoen kijkers. Een volger merkte snedig op: ‘Mensen, meer stemmen betekent meer artiesten.’

De academica (ze werkte als natuurkundige onder andere mee aan het vierde IPCC-klimaatrapport van 2007) is een kind van Mexico-Stad en doorliep haar hele politieke carrière in de hoofdstad. Toenmalig burgemeester López Obrador stelde haar in 2000 aan als milieuschepen. Ze stond samen met hem in 2011 aan de wieg van zijn partij Morena en in 2018 werd ze de eerste gekozen vrouwelijke burgemeester van Mexico-Stad. Nu prijkt op muren in heel Mexico de leus ‘#EsClaudia’: ‘Het is Claudia’ voor het presidentschap in 2024.

Tempel van de Azteken

Als politicus knoopt Sheinbaum met het concert van Rosalía aan bij een oude Mexicaanse traditie: ze vulde het Zócalo, het belangrijkste politieke podium van Mexico. Vijf eeuwen geleden sloopten Spaanse bezetters de Templo Mayor in Tenochtitlán, de hoofdstad van de Azteken, en verwerkten de stenen in een centraal stadsplein. In de afgelopen eeuw groeide dat Zócalo, of Plein van de Grondwet, uit tot plek van politiek machtsvertoon enerzijds en protest tégen de macht anderzijds.

“Het is hét openbare forum van Mexico”, zegt politicoloog Mario Ramírez Chávez, verbonden aan de Autonome Universiteit van Mexico. “De plek voor felle demonstraties, voor massaal vertoon van politieke steun, maar ook om te feesten.” In de 19de eeuw was het Zócalo nog een stadstuin naar klassiek Spaans voorbeeld. In de jaren dertig van de vorige eeuw gaf toenmalig president Lázaro Cárdenas een nieuwe vorm aan de onafhankelijkheidsviering. “Leve de republiek!”, riep hij vanuit het paleis, “Viva!”, reageerde het toegestroomde volk.

“Sindsdien gebruikten presidenten het Zócalo om hun macht te tonen”, vertelt Ramírez. “De bomen zaten in de weg en werden gekapt.” In protestjaar 1968 bezetten duizenden studenten in augustus het plein. Hun protest werd neergeslagen, maar het Zócalo kreeg er een nieuwe betekenis bij als plek van opstand. Ook Sheinbaums ouders maakten deel uit van de studentenbeweging. In november dat jaar vond het Tlatelolco-bloedbad plaats: leger en politie onderdrukten een studentenmars en doodden zo’n vierhonderd jongeren.

Sinds de eeuwwisseling ontpopte één politicus zich tot de koning van het plein: de huidige president López Obrador. Zoals in 1988 woedende aanhangers van oppositiepoliticus Cuauhtémoc Cárdenas naar het plein togen om te protesteren tegen verkiezingsfraude, zo gingen in 2006 de volgers van López Obrador massaal de straat op nadat hij nipt de verkiezingen had verloren. Doorgestoken kaart, stelde hij. Zijn kiezers bezetten zes weken lang het Zócalo.

In 2018 versloeg López Obrador alsnog de machtspartijen PRI en PAN. Ten overstaan van een bomvol stadsplein gaf hij zijn inauguratiespeech. Nu het einde nadert van zijn termijn van zes jaar, kan de volkse president nog steeds rekenen op waarderingscijfers van rond de 60 procent. De grondwet verbiedt een tweede termijn, maar alle peilingen voorspellen dat volgend jaar de kandidaat van zijn partij - dankzij hem - zal winnen. Sheinbaum lijkt favoriet voor die plek op het stembiljet, maar ook de ministers van Binnenlandse en van Buitenlandse Zaken hebben zich gemeld.

López Obrador is ondertussen al maanden verwikkeld in een potje spierballengerol met de oppositie. En opnieuw is het Zócalo het decor. Half november organiseerden oppositiepartijen een mars naar het plein. Tienduizenden mensen kwamen opdagen. Twee weken later vulde de president het Zócalo met een nog veel grotere massa. In februari en maart herhaalde dit spel zich. Opnieuw kreeg López Obrador meer mensen op de been, al bestond een deel van het publiek dit keer uit ambtenaren die werden geacht te gaan.

Imago opfrissen

De fans van Rosalía kwamen afgelopen vrijdag wel uit eigen beweging, al was het niet om Claudia Sheinbaum toe te juichen. “We zijn dankbaar voor het concert, maar we zijn haar niet onze stem verschuldigd”, zegt bezoeker Zury Gutiérrez (30). “De laatste tijd duiken veel politici op bij jongerenevenementen”, constateert ook haar vriend Luis Gónzalez (28).

De vraag is of onder het jonge publiek naast de aanstekelijke liedjes van Rosalía sindsdien ook de naam Claudia Sheinbaum resoneert. Politicoloog Ramírez verwacht een klein effect. “Ze is wat grijs en zoekt naar een frisser imago. Dit helpt wellicht een paar procent.”

Wat in elk geval groeide vrijdagavond was de liefde tussen de Mexicaanse jeugd en de Spaanse zangeres. “Dit was het grootste concert uit mijn carrière”, schreef Rosalía op Instagram onder een foto van een bomvol Zócalo. “Mexico, je hebt voor altijd mijn hart.”