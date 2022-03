Oorlog in Oekraïne zet toon voor Franse presidentsverkiezingen

Vandaag worden de kandidaten voor de Franse presidentsverkiezingen officieel gepresenteerd. Van de vijf belangrijkste kanshebbers staan er drie bekend om hun admiratie voor Poetin. Hoe beïnvloedt de oorlog in Oekraïne de Franse verkiezingscampagne?

Een Russische invasie in Oekraïne? Ongeloofwaardig, een hysterisch idee, het resultaat van Amerikaanse propaganda. President Poetin is een patriot die de belangen van zijn land verdedigt - het zou de Franse leiders tot voorbeeld moeten strekken. Éric Zemmour, de extreemrechtse polemist in de race om het Franse presidentschap, hield zijn bewondering voor de Russische leider tot op het laatste moment vol. Toch dwong het uitbreken van de oorlog in Oekraïne ook hem uiteindelijk zijn positie te wijzigen, zij het schoorvoetend. De invasie keurde hij zonder twijfel af, maar waar volgens hem Poetin schuldig is, is het Westen verantwoordelijk.

De oorlog in Oekraïne schudt de campagne voor de Franse presidentsverkiezingen op, en niet alleen voor nieuwkomer Zemmour, leider van zijn eigen partij Reconquête (Herovering). Ook Marine Le Pen van Rassemblement National zag zich gedwongen haar welbekende warme gevoelens voor de Russische president te nuanceren. Le Pen veroordeelde de inval, terwijl haar campagneteam volgens de Franse krant Libération haastig een oplage van ruim een miljoen campagnefolders liet vernietigen waarin ze trots met Poetin poseert. De foto, genomen tijdens haar vorige campagne in 2017, werd onlangs nog met trots uit de archieven gehaald door een van haar adviseurs nadat Macrons bemiddelingspogingen met Poetin waren mislukt.

Tot enkele weken geleden was het juist extreemrechts dat de toon van de verkiezingscampagne leek te bepalen. Met zijn keiharde en provocerende uitspraken wist Zemmour de aandacht voortdurend op zich te vestigen, terwijl andere kandidaten zoals Valérie Pécresse van de rechtse partij Les Républicains zich gedwongen zagen zich op dezelfde thema’s als immigratie en veiligheid hard te profileren. De Russische invasie draait de rollen om.

De pro-Russische houding van Zemmour en Le Pen diskwalificeert beide kandidaten bij voorbaat voor het presidentschap, stelde Pécresse deze week. “Zij kiezen ervoor Vladimir Poetin te verdedigen, ik kies voor Oekraïne en democratie.” De toekomstige president van de Franse Republiek kan volgens haar bovendien “niet onder invloed staan of gefascineerd zijn door een buitenlandse dictator”.

Haar kritiek richtte zich ook op een derde Poetin-gezinde kandidaat in de top vijf van grootste kanshebbers voor de presidentsverkiezingen. De radicaal-linkse leider Jean-Luc Mélenchon, vijfde in de peilingen en de enige linkse kandidaat die überhaupt dubbele cijfers haalt in de polls, noemde enkele weken geleden de NAVO nog de agressor en houdt vol dat hij als enige gewaarschuwd heeft Rusland niet te provoceren de grens over te gaan.

Vooralsnog lijkt vooral Zemmour te lijden onder de huidige ontwikkelingen. Hij zakte deze week weg in de peilingen, met 14 procent van de stemmen heeft hij slechts een kleine 3 procentpunt voorsprong op de radicaal-linkse Mélenchon. Le Pen, die haastig verklaarde dat “de Vladimir Poetin van vijf jaar geleden niet helemaal dezelfde was als die van vandaag” en dat ze in de huidige context zo’n reis naar Moskou niet zou hebben gemaakt, maakt nog altijd de meeste kans om het in de tweede ronde tegen Macron op te nemen. In de peilingen kan ze rekenen op 17 procent van de stemmen.

President Macron lijkt intussen aan populariteit te winnen. De situatie rond Oekraïne dwong hem meermaals tot uitstel van zijn kandidatuur, al was dat al langere tijd ook strategie. Door zolang mogelijk vooral president te zijn in plaats van presidentskandidaat zou hij profiteren van een gevoel van onvermijdelijkheid. Tot frustratie van Pécresse, die klaagde over het gebrek aan een echte strijd zolang haar tegenstander niet officieel kandidaat was.

Intussen maakt de oorlog het voor haar en andere kandidaten riskant zich al te zeer tegen het staatshoofd te keren. Met 26 procent van de stemmen gaat Macron onmiskenbaar aan kop, de mislukte bemiddelingspogingen met Moskou ten spijt. Zijn achterban lijkt de inspanningen - die Macron nog altijd voortzet - juist te waarderen. Bovendien onderstreept de huidige crisis wrang genoeg juist de noodzaak van een eensgezinde Europese Unie, die mee weegt op het wereldtoneel en minder afhankelijk is van anderen op het gebied van zowel defensie als energie. Laten juist dat de welbekende stokpaardjes zijn van president Macron.