‘Ook middenklasse krijgt het steeds moeilijker om energiefactuur te betalen’: minister Van Peteghem bepleit btw-verlaging

Uitzonderlijke omstandigheden vergen uitzonderlijke maatregelen. Vivaldi heeft de mogelijkheid om de btw op energie te verlagen de voorbije maanden steeds afgehouden. Maar voor minister Van Peteghem kan het stilaan niet anders meer.

“Bij het begrotingsconclaaf in oktober hebben we een stevige inspanning gedaan voor de mensen met een sociaal tarief. Maar vandaag zien we dat ook de middenklasse het steeds moeilijker krijgt om haar energiefactuur te betalen. We moeten durven ingrijpen. Een btw-verlaging is voor mij zeker een optie”, zegt hij.

Over het hoe, wat, waar en wanneer van zo’n btw-verlaging: daar wil Van Peteghem voorlopig niet te veel over kwijt. Dat zal hij zo spoedig mogelijk bespreken met de regeringstop.

Van Peteghem vervolgt: “Ik zou de btw uiteraard liever van 21 procent naar 6 procent verlagen dan naar 12 procent. Maar we moeten dit eerst intern bespreken. Er zijn ook nog andere opties.” Het zou dan kunnen gaan over een energiecheque voor de middenklasse. Naar analogie met de eenmalige korting van 80 euro die huishoudens met een sociaal tarief intussen hebben ontvangen.

Als het tot een btw-verlaging komt, zal die waarschijnlijk tijdelijk zijn en vastgeklikt worden aan de hoge energieprijzen. In Spanje is dat vandaag al het geval bijvoorbeeld.

3.000 euro

Volgens berekeningen van de federale energieregulator CREG betaalt een gemiddeld gezin (met een gemiddeld verbruik en een variabel energiecontract voor stroom en aardgas) nu 1.400 euro meer dan voor de coronacrisis. Als de huidige prijzen blijven aanhouden tot de zomer wordt dat 3.000 euro. Oppositiepartij PVDA-PTB dringt al langer aan op een btw-verlaging op energie. De partij wil daarvoor de winsten van Engie Electrabel, de uitbater van de kerncentrales, afromen.

De reden waarom een btw-verlaging moeilijk ligt binnen de regering is dubbel. Enerzijds zou de maatregel een enorm gat slaan in de begroting. Van Peteghem heeft eerder gesproken over een kostprijs van meer dan 1 miljard euro (bij 6 procent). Dat terwijl de begroting door de coronacrisis al donkerrood kleurt. Anderzijds wordt een btw-verlaging aanzien als een generieke maatregel, die ook voordeel zou opleveren voor huishoudens die daar financieel eigenlijk geen nood aan hebben. Wat bijvoorbeeld met gezinnen die nog een gunstig vast energiecontract hebben?

Het kabinet van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) benadrukt dat er meerdere opties worden besproken om de energiefactuur te drukken. “De btw-verlaging is er daar één van.” Bij Open Vld, de partij van premier Alexander De Croo, wordt de boot afgehouden. Het gaat om een “nogal dure en blinde maatregel”, klinkt het. “We zoeken een alternatief.”

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau zegt wel volmondig ja tegen een btw-verlaging. Hij tweet: “Er is geen tijd voor lange ingewikkelde discussies. De mensen moeten hun voorschotten nu betalen. De regering moet nu actie ondernemen. Verlaag de btw van 21 naar 6 procent. Nu.”