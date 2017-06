Ook familie PS'ers mocht iets verdienen bij Samusocial

Verder wordt uit gesprekken met werknemers duidelijk dat giften in natura eerst langs de directie passeerden om pas als laatste bij de daklozen te belanden. "Ik herinner me een lading matrassen van een chic hotel", vertelt een bron. "Ik heb er doelbewust over gezwegen op de vergadering, want ik kende de gevolgen."

Het parket van Brussel voerde gisterenochtend huiszoekingen uit bij het Brusselse OCMW. Volgens onze informatie vond ook een huiszoeking plaats bij vzw Samusocial. Het is vermoedelijk een onderzoek naar hoe de raad van bestuur van Samusocial vergoedingen opstreek voor vergaderingen die mogelijk niet plaatsvonden.

De nieuwe onthullingen zeggen iets over hoe de Brusselse PS omging met Samusocial. Er werd meer dan een oogje dichtgeknepen. Lees er meer over in De Morgen. Abonnees kunnen in onze pluszone terecht.