Ook Charles Michel en Franse president Macron mogelijk slachtoffer van Pegasus-spionagesoftware op vraag van Marokko

Charles Michel (MR), vandaag voorzitter van de Europese Raad, was in die periode nog eerste minister van België. Zijn vader Louis Michel (MR) was toen Europarlementslid, en tevens voorzitter van de parlementaire assemblée van EU-ACP (ACP verwijst naar de landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan).

In 2019 werden telefoonnummers van Macron, zijn toenmalige eerste minister Edouard Philippe en veertien andere regeringsleden geselecteerd voor mogelijke surveillance met de spyware, meldt Le Monde. De nummers duiken immers op op een lijst van nummers die door de Marokkaanse staatsveiligheidsdienst, een gebruiker van Pegasus spyware, werden geselecteerd voor mogelijke hacking.

“We troffen deze telefoonnummers aan, maar we waren natuurlijk niet in staat om een technisch onderzoek te doen van de telefoon van Emmanuel Macron” om te controleren of deze was geïnfecteerd met de spysoftware, vertelde Laurent Richard, directeur van journalistencollectief Forbidden Stories, aan de Franse nieuwszender LCI. “Daarom weten we niet of de president echt werd bespioneerd, maar het toont in ieder geval aan dat er een interesse was om dit te doen.”

Volgens Le Soir werd Charles Michel, toenmalig premier van België, in 2019 tegelijk met Macron door een gebruiker van de Pegasus-software als doelwit aangeduid. Ook hier zijn er veel aanwijzingen dat dit op vraag van de Marokkaanse veiligheidsdiensten gebeurde. Net als bij het toestel van Macron kan enkel technisch onderzoek uitwijzen of Michel effectief bespioneerd wordt met Pegasus.

Volledige controle

De aanwezigheid van de namen op de lijst houdt volgens de onderzoekers niet alleen het risico in van een simpele telefoontap. De spyware Pegasus is in staat de volledige controle over een mobiele telefoon over te nemen en er alle gegevens uit te halen. Niets op je smartphone is veilig voor Pegasus, zelfs niet informatie die via versleutelde berichten wordt uitgewisseld. Dat de namen op de lijst stonden, wil wel niet zeggen dat hun smartphones ook zijn aangevallen of geïnfecteerd met Pegasus.

De telefoonnummers staan op een lijst van meer dan 50.000 nummers die kon worden ingekeken door Forbidden Stories en mensenrechtenorganisatie Amnesty International, en werd gedeeld met zestien media, waaronder Le Monde, Knack en Le Soir. Volgens hun analyses betekent de aanwezigheid van de telefoonnummers op deze lijst dat een Pegasus-klant er belangstelling voor had en een mogelijke hacking overwoog.

Het Elysée liet in een reactie aan Le Monde weten dat het “de feiten zeer ernstig neemt als ze bewezen zijn”.