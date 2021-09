‘Ook binnen Vlaanderen zijn er transfers. Moeten we Vlaanderen dan ook splitsen?’

David Pestieau, ondervoorzitter van de uiterst linkse PVDA, ziet in 2024 een historisch moment voor de toekomst van het land. In het manifest We Are One houdt hij een pleidooi voor meer België.

Als het van David Pestieau afhangt, krijgt het federale België na de volgende verkiezingen niet minder maar meer bevoegdheden. “We hebben vijftig jaar gevechtsfederalisme achter de rug waarbij steeds meer bevoegdheden naar de regio’s en de gemeenschappen gingen. Maar we zien nu dat bepaalde kerntaken niet goed meer beheerd worden.”

Zoals?

David Pestieau: “In de coronacrisis hebben we wekenlang tijd verloren door discussies over wie voor wat bevoegd was. Er was geen hiërarchie, geen eenheid van commando. Dezelfde problemen zien we bij de overstromingen of de energiepolitiek. Het is belangrijk dat we bepaalde krijtlijnen vastleggen op federaal niveau. Natuurlijk kunnen we dan wel, zoals in Duitsland, de uitvoering laten verschillen op regionaal niveau.”

Zijn er dan geen domeinen waarin defederalisering net goed is, zoals het onderwijs?

“Dat is een goed voorbeeld. PVDA wil het onderwijs ook niet herfederaliseren. Maar het gezondheidsbeleid bijvoorbeeld wel. Ik zie niet in waarom we wetenschappelijk een andere aanpak moeten hebben aan Nederlandstalige en Franstalige kant. Het coronavirus houdt ook geen rekening met taalgrenzen, hè.”

Gelooft u echt dat herfederaliseren kan? Bij alle vorige staatshervormingen verschoven bevoegdheden naar de deelstaten.

“Ik geloof niet dat 2024 een normale staatshervorming gaat geven, waarbij een beetje meer geregionaliseerd wordt. We zitten op een kantelmoment. N-VA en Vlaams Belang zijn bereid om naar een splitsingsscenario te gaan. N-VA heeft het wel over confederalisme, maar dat is in feite een ander woord voor onafhankelijkheid. Als je werkgelegenheid, gezondheid, justitie, politie, civiele bescherming... regionaliseert: wat blijft er dan nog over van het federale niveau?”

David Pestieau. Beeld Thomas Nolf

Nu schetst u ongeveer het akkoord dat Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) vorig jaar bijna sloten. Was dat dan het einde van het federale België geweest?

“Dat denk ik wel. Als je beslist om bijna niets meer samen te doen, dan ben je toch aan het scheiden? Ik ben daar verontrust over. Maar aan de andere kant ben ik ook hoopvol: veel mensen zijn net tegen een splitsing. Uit een enquête van VRT en De Standaard blijkt dat slechts een kwart van de Vlamingen meer Vlaanderen wil, de meesten willen net meer België. We hebben dat nog gezien, deze zomer met de duizenden Vlamingen die zijn gaan helpen in de getroffen Vesder-vallei.”

Is België in de feiten niet al een gesplitst land? Veel mensen spreken de andere landstaal niet, cultureel en in het medialandschap is er weinig uitwisseling.

“Zelfs met een gesplitst mediatiek en politiek landschap is het opmerkelijk hoeveel we nog gemeen hebben na decennia Vlaams-nationalistische agitatie: onze keuken, strips, sport. Er zijn zoveel emoties die we delen. Sporters willen heus niet met de Vlaamse Leeuw of de Coq Wallon op hun tenue lopen, maar met de Belgische vlag.”

U wil de financiering van de gewesten herbekijken. Waarom?

“Er is een evolutie naar minder solidariteit, een evolutie waarbij de transfers tussen de regio’s beperkt moeten worden. Maar in een federale staat is het normaal dat er transfers en solidariteit zijn. Vlaanderen heeft ook geen nood aan een arm Wallonië. Uit studies blijkt trouwens dat de transfers tussen Vlaanderen en Wallonië minder groot zijn dan regionale transfers in andere landen.”

U wil meer solidariteit in de financieringswet inbouwen. Is dat niet een andere manier om te zeggen: Vlaanderen betaalt?

“Ik vind het vreemd dat nationalisten altijd maar spreken van transfers tussen Vlamingen en Walen. Zo werkt het niet. Het zijn transfers van mensen die meer hebben naar mensen die minder hebben. Arme mensen in Antwerpen krijgen ook geld van rijkere mensen uit Charleroi. En ook binnen Vlaanderen zijn er transfers, bijvoorbeeld van Leuven naar het armere Oostende. Moeten we Vlaanderen dan ook splitsen?”

We are One. Manifest voor de eenheid van België is uit bij uitgeverij EPO. Op 29 september wordt het boek voorgesteld in Bozar.