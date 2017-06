Ook bij MR: minstens 100.000 euro met OCMW-mandaten

Bruzz maakt de vergelijking met sp.a-raadslid Henk Van Hellem, die naar eigen zeggen tussen de 27.000 en 30.000 euro bruto ontvangt aan zitpenningen bij het OCMW en andere raden van bestuur. Netto leverde dat de sp.a'er vorig jaar 13.626 euro op.

MR-collega Pourtois zetelt in meer comités binnen het OCMW dan Van Hellem en verdient daar dus ook op zijn minst 30.000 euro bruto aan zitpenningen, argumenteert Bruzz. Maar daarnaast verdient hij volgens de Brusselse nieuwssite nog eens 73.304 euro via zitjes in enkele grote en kleinere raden van bestuur. Bij Brusselse Woningen gaat het bijvoorbeeld om 6.000 euro forfaitair, bij het universitair ziekenhuis Brugmann om 32.365 euro. En dan is er nog de Brusselse ziekenhuiskoepel UZC, die Pourtois volgens Bruzz forfaitair nogmaals 32.365 euro oplevert.

Alles samen geeft dat minstens 103.000 euro bruto per jaar die Pourtois verdient in zijn hoedanigheid als OCMW-raadslid, of meer dan 4.000 euro netto per maand. De liberale politicus is daarnaast ook vastbenoemd aan de slag als auditeur bij het Rekenhof, aldus nog Bruzz.

