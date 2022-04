Ook België overweegt Oekraïne zwaar oorlogsmaterieel te leveren

Eind februari leverde België al onder meer 5.000 machinegeweren, 200 antitankwapens en 3.800 ton brandstof. De federale kern, aangevuld met minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS), boog zich vanmiddag over de vraag of ons land bijkomend nog zwaar materieel moet verschaffen nu de strijd om de Donbas in Oost-Oekraïne is losgebarsten. Er kwam geen beslissing.

“De kern heeft vandaag opnieuw situatie in Oekraïne besproken. Het is duidelijk dat het conflict een nieuwe fase is ingegaan met het offensief in de Donbas-regio”, laat het kabinet van premier Alexander De Croo (Open Vld) weten.

“Ons land blijft solidair met Oekraïne en bekijkt hoe het Oekraïne kan blijven bijstaan”, luidt het nog. “Naast militaire en humanitaire aspecten, wordt ook gekeken hoe we vanuit ons land het onderzoek naar oorlogsmisdaden van het Internationaal Strafhof in Den Haag kunnen ondersteunen, onder meer via de inzet Belgische forensische expertise.”

Vrijdag komt de kern opnieuw samen. Wellicht volgt dan een definitieve beslissing.

Zelensky

Oekraïne vraagt sinds een paar weken met aandrang om meer zwaar oorlogsmaterieel om de nieuwe Russische aanval in het oosten van het land af te slaan. President Volodymyr Zelensky zei zondag dat de landen die geen wapens en munitie leveren aan Oekraïne “moeten weten dat de uitkomst van deze strijd ook van hen afhangt”.

De gruweldaden van het Russische leger - onder meer in Boetsja, een voorstad van Kiev - maakt dat een groeiend aantal westerse landen bereid is om de vraag van Zelensky te beantwoorden. De Verenigde Staten nemen het voortouw, maar ook Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en de Baltische staten dragen hun steentje bij.

Nederlands premier Mark Rutte maakte dinsdag bekend dat hij “zwaarder materieel” naar Oekraïne stuurt. Het gaat onder meer om pantservoertuigen. Vanwege de ‘operationele veiligheid’ geeft Nederland voorlopig niet meer uitleg over de aard van de militaire steun. Rutte liet uitschijnen dat hij een samenwerking met westerse bondgenoten wil opzetten. Dinsdag had Rutte alvast een topontmoeting met premier De Croo.

Vliegtuigen

Oekraïne hoopt zo snel mogelijk op steun om de massale artilleriebeschietingen van de linies in de Donbas te kunnen weerstaan. Rusland zou een doorbraak willen forceren tegen 9 mei, de dag waarop in Moskou de overwinning op nazi-Duitsland wordt herdacht.

De woordvoerder van het Pentagon, John Kirby, vertelde dinsdag dat Oekraïne vliegtuigen en losse onderdelen heeft gekregen om zijn luchtmacht te versterken. Net zoals Rutte wilde Kirby niet zeggen over hoeveel stuks het gaat en welke westerse landen de toestellen hebben geleverd. “Vandaag hebben ze meer gevechtsvliegtuigen ter beschikking dan twee weken geleden”, zei Kirby tijdens een persconferentie.

Kiev heeft aan zijn westerse bondgenoten MiG-29-vliegtuigen gevraagd, waarmee de eigen luchtmacht al kan vliegen. Een aantal Oost-Europese landen bezit dergelijke vliegtuigen. Polen had eerder de levering van dat type vliegtuigen overwogen, maar de Verenigde Staten staken daar een stokje voor omdat ze vreesden dat de NAVO zo te rechtstreeks betrokken zou geraken bij de oorlog in Oekraïne. Nu lijkt het toch te gebeuren, onder de radar weliswaar.

Scholz

Duitsland levert voorlopig geen zwaar oorlogsmaterieel aan Oekraïne. De Duitse strijdkrachten hebben geen wapenvoorraden meer die ze naar Oekraïne kunnen sturen als militaire hulp, liet bondskanselier Olaf Scholz dinsdag verstaan. Er was onder meer sprake van de levering van Duitse Leopard-tanks. Volgens de bondskanselier zou het beter zijn wapens te leveren waarvan de Oekraïners weten hoe ze werken omdat ze die al hebben.

Maar de druk op Scholz stijgt. Volgens het Duitse weekblad Der Spiegel dreigt een “openlijke opstand” binnen zijn coalitie als de socialist geen zwaar oorlogsmaterieel levert aan Oekraïne.