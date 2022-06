Onverdoofd slachten splijt socialisten: Rousseau gooit dissidente stem uit partijbureau

De Brusselse stemming over het verbod op onverdoofd slachten rijt een oude wonde open bij de Vlaamse socialisten. Een deel van de Brusselse afdeling, die haar moslimachterban niet wil teleurstellen, kan zich niet vinden in de flinkse koers van Conner Rousseau. Die laatste weigert te plooien.

Mogen joden en moslims dieren ritueel slachten zonder verdoving? Ja, zo besliste het Brussels parlement vrijdagavond. Een spannend moment, want de Brusselse meerderheid was al maanden verdeeld over de kwestie. De regering beet er in oktober haar tanden op stuk, waarna regeringspartijen Défi, Groen en Open Vld via het parlement een verbod probeerden te forceren. Tot grote ergernis van PS, Ecolo en one.brussels-Vooruit, die de discussie liever nog wat voor zich uit hadden geschoven.

Vooral Vooruit zit verveeld met de kwestie. Toen de beslissing drie weken geleden in de commissie Leefmilieu voorlag, zei Brussels parlementslid Fouad Ahidar (Vooruit) dat hij als praktiserend moslim “niet kon geloven dat God dieren laat lijden”. Daarmee schaarden hij en een deel van de afdeling zich achter het verzet van de joodse en islamitische gemeenschap, die van mening zijn dat een verdoving in strijd is met de religieuze voorschriften, en dus ook met het basisprincipe van de godsdienstvrijheid.

Dat laatste gaat niet enkel in tegen het oordeel van het Grondwettelijk Hof. Het staat ook haaks op de nationale partijlijn van Vooruit, die dierenwelzijn en de scheiding van kerk en staat hoog in het vaandel draagt. Partijvoorzitter Conner Rousseau riep Ahidar afgelopen maandag al bij zich voor een gesprek. Donderdag volgde een duidelijk dreigement in de televisiestudio van De Afspraak: “Als mijn partijgenoten de partijlijn niet volgen, zullen er gevolgen zijn”, waarschuwde hij.

Uit partijbureau gezet

Veel indruk heeft die waarschuwing niet gemaakt, want Ahidar stemde vrijdag toch tegen het verbod, net zoals Hilde Sabbe, onafhankelijk parlementslid namens Vooruit. Els Rochette steunde het verbod wel.

Rousseau tilt zwaar aan de dissidentie. “Ik heb Fouad Ahidar met onmiddelijke ingang uit het partijbureau gezet”, laat hij weten. “Intern mag er stevig gedebatteerd worden, maar we maken samen een beslissing en voeren die eendrachtig uit.” Meer commentaar wil hij niet kwijt.

Dat de oproep van Rousseau door een deel van de Brusselse afdeling opzij werd geschoven, geeft wel een knauw aan zijn gezag. Rousseau probeert een ‘flinkse’ koers te varen als het over thema’s zoals multiculturaliteit en veiligheid gaat. Eind april ontketende hij nog een fors debat door te verkondigen dat hij zich niet thuis voelt in Molenbeek. Hij gelooft in de aanpak van de Deense premier Mette Frederiksen, die er met haar socialistische partij in slaagt om radicaal-rechtse kiezers terug te winnen.

Het conflict rijt een oude wonde open, want het verbod op het onverdoofd slachten zorgt al jaren voor spanning bij de Vlaamse socialisten. Zo kon Rousseaus voorganger John Crombez in 2016 maar nipt een breuk met de Limburgse afdeling vermijden. Net als de Brusselse afdeling nu verzette die zich tegen een verbod tegen onverdoofd slachten. Crombez zette uiteindelijk wel door, waarna het Vlaamse verbod in 2017 over alle partijgrenzen heen werd goedgekeurd in het parlement.

Vooruit is trouwens niet de enige partij die verdeeld stemde. Bij Open Vld kantte Khaidija Zamouri zich bijvoorbeeld tegen het verbod op onverdoofd slachten. Bij PS waren Julien Uyttendaele en Véronique Jamoulle dan weer voor. Ook Ecolo, DéFI, MR, PTB en Les Engagés stemden niet unaniem.