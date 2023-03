Onkostenvergoeding van 2.500 euro en partijafdrachten: hoe de politiek zijn eigen zaakjes goed op orde heeft

Illegaal zijn de bijkomende vergoedingen die oud-Kamervoorzitters Herman De Croo en Siegfried Bracke krijgen misschien niet. Ze tonen wél hoe de politiek zichzelf goed weet te verzorgen. Via talloze andere kanalen worden partijen en het politieke bedrijf royaal vergoed – door zichzelf.

Riante onkostenvergoeding

De wedde van een Kamerlid bedraagt bruto 8.427 euro per maand. Daarbovenop krijgen parlementsleden een onkostenvergoeding van 2.500 euro per maand, onbelast. Die forfaitaire vergoeding is bedoeld om kosten te dekken die parlementsleden maken om hun mandaat uit te oefenen. Het bespaart een hoop werk met reçuutjes en facturen die ingediend en terugbetaald moeten worden.

Forfaitaire onkostenvergoedingen zijn niets uitzonderlijks. Talloze bedrijven geven hun werknemers zo’n maandelijkse som. Ook DPG Media, het moederbedrijf van deze krant, doet dat – bijvoorbeeld om kosten voor thuiswerk te dekken, zoals bureaumateriaal.

Maar het bedrag dat Kamerleden krijgen is wél uitzonderlijk. Over een heel jaar gaat het om een bonus van 30.000 euro die ze op hun bankrekening kunnen schrijven. Voor veel mensen is dat meer dan wat ze in een jaar verdienen: in 2020 bedroeg het gemiddelde belastbaar inkomen van de Vlaming iets meer dan 21.000 euro. Kamerleden krijgen dus anderhalve keer dat bedrag náást hun loon.

Het algemene principe is dat de vaste vergoeding grosso modo in lijn moet liggen met de kosten die werkelijk gemaakt worden. De vraag is dan: moeten parlementsleden echt 30.000 euro kosten per jaar maken om hun werk te kunnen doen?

Een belronde bij gerenommeerde fiscalisten levert telkens hetzelfde antwoord op: het is onbestaande dat iemand in een privébedrijf 2.500 euro forfaitaire onkostenvergoeding krijgt. “Veel hoger dan enkele honderden euro’s ga je niet raken”, zegt Jef Wellens (Wolters Kluwer). Mark Delanote, professor fiscaal recht aan de UGent: “Voor gewone bedrijven is de fiscus daar zeer streng in. Je moet dat bedrag kunnen onderbouwen, en je mag er niet te royaal in zijn.”

De reden is eenvoudig: forfaitaire onkostenvergoedingen werden in het verleden om de haverklap misbruikt als sluikse loonsverhoging. De werknemer kreeg meer geld, en het bedrijf vermeed een hoop belastingen die op ‘echt’ loon betaald moeten worden. Tweemaal winst, maar daar was het systeem niet voor bedoeld. Als de onkostenvergoeding te hoog is, grijpt de fiscus dan ook in, en wordt ze alsnog belast.

Volgens een oud-Kamerlid is ontwijken van belastingen precies wat er gebeurt in de Kamer. “Waarom is die vergoeding zo hoog? Dat is vooral in het voordeel van de Kamer: anders moeten ze het loon verhogen en meer belastingen betalen.”

Om discussies met de fiscus te vermijden hebben heel wat bedrijven de voorbije jaren afspraken – zogenoemde rulings – gemaakt met de belastingdiensten om vast te leggen welk bedrag ze kunnen geven. Voor de Kamer, en bij uitbreiding de wetgevende macht, bestaan geen dergelijke rulings, klinkt het bij een woordvoerder van de FOD Financiën.

Partijafdrachten

Een nuance bij wat voorafging: volksvertegenwoordigers kunnen niet hun hele wedde voor zich houden. In iedere partij dragen verkozenen een bepaald percentage af aan hun partij. Het idee is dat ze zonder de hulp van die partij niet verkozen zouden raken in ons kiessysteem. De partij wil daar dus voor vergoed worden.

Hoeveel die afdrachten precies bedragen, hangt af van partij tot partij. PVDA gaat daar notoir ver in: haar parlementsleden leven van een bescheiden loon van zo’n 2.000 euro, al de rest gaat naar de partij. Al langer klinkt de kritiek dat die afdrachten eigenlijk verkapte partijfinanciering zijn, buiten de reguliere partijfinanciering om.

Wat weinig bekend is: formeel gaat het om een afdracht van de verkozene aan de partij, maar in veel gevallen passeert dat bedrag nooit langs de verkozenen. Kamerleden kunnen ervoor kiezen om de afdrachten meteen van hun loon af te houden. De Kamer stort het bedrag dan ineens zelf door naar het rekeningnummer van de partij. Dat maakt het verschil tussen partijafdrachten en directe partijfinanciering flinterdun.

Nog meer onkosten

Ook lokale mandatarissen, zoals burgemeesters en schepenen, betalen zo’n partijafdracht. Door de band genomen ligt die lager dan voor Kamerleden. En er is nog een verschil: in principe zijn die afdrachten fiscaal aftrekbaar als beroepskosten. Lokale verkozenen kunnen het bedrag dat ze afstaan aan de partij dus recupereren via de belastingaangifte. (Kamerleden kunnen dat niet.)

De redenering is hier dat het gaat om kosten die de verkozene maakt om zijn job te kunnen uitvoeren of behouden. Ook in de privésector bestaat die regeling. Het perverse effect is wel dat partijen op die manier nog meer publiek geld naar zich toe trekken. Ze kunnen bovendien de afdrachten makkelijk verhogen, want de verkozene kan de kosten gewoon verhalen op de staatskas. Ook hier vervaagt de grens tussen partijafdrachten en partijfinanciering.

Hoeveel verkozenen de afdrachten op die manier recupereren, is niet bekend. Ze kunnen er immers ook voor kiezen een vast bedrag als kostenvergoeding te vragen. In dat geval kunnen ze de afdrachten niet nog eens als onkosten aangeven.