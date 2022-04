Onderzoek naar Le Pen voor misbruik Europees geld: 617.000 euro ging naar ‘binnenlandse politieke doelen’

Volgens het onderzoek van het anticorruptiebureau van de Europese Unie zou Marine Le Pen tussen 2004 en 2017, toen ze in het Europees Parlement zat, 137.000 euro aan Europees geld gebruikt hebben voor nationale politieke doelen en donaties, terwijl het bestemd was voor Europese zaken. Ook drie andere kopstukken zouden zich daaraan schuldig hebben gemaakt, onder wie haar vader Jean-Marie Le Pen en haar ex-partner Louis Aliot. In totaal zou Rassemblement National (dat tot 2018 Front National heette) 617.000 euro EU-geld aan binnenlandse politieke doelen in Frankrijk hebben besteed.

Het kamp-Le Pen zet grote vraagtekens bij het feit dat het rapport juist nu uitlekt, vlak voor de tweede ronde van de presidentsverkiezingen waarin Le Pen het opneemt tegen zittend president Emmanuel Macron. Het 116 pagina’s tellende rapport is al op 11 maart naar het Openbaar Ministerie in Parijs gestuurd, maar lekte afgelopen zaterdag uit via de onderzoekssite Mediapart. Het Openbaar Ministerie zegt de zaak “in onderzoek” te hebben.

‘Stinkbom’

Le Pens advocaat Rodolphe Bosselut sprak bij Frankrijks grootste nieuwszender BFMTV van “manipulatie”. In de woorden van haar woordvoerder Laurent Jacobelli: “Elke keer als zij kandidaat is, gooit iemand zo’n stinkbom.”

Het onderzoek van het anticorruptiebureau loopt al even. Het zou al in 2016 zijn geopend. Sinds 2018 wordt onderzoek gedaan naar Marine Le Pen wegens ‘vertrouwensbreuk’ en ‘misbruik van publieke fondsen’. In 2018 vorderde een EU-rechtbank 41.000 euro terug die ze had gebruikt om haar eigen lijfwacht te betalen.

Details uit het rapport worden breed uitgemeten in de Franse media. Volgens het rapport zou 23.000 euro van de EU zijn gebruikt voor een congres van Front National, de voorloper van wat nu Rassemblement National heet. Die bijeenkomst, met de Europees ogende titel ‘De regio’s en Europa in het licht van de financiële crisis’, zou in de praktijk een verkapt partijcongres geweest zijn.

Deelnemers lieten zich er fotograferen bij een Europese vlag, maar een van de bezoekers meldde later aan het anticorruptiebureau dat de vlag na de foto werd opgeborgen. Vervolgens bleek het congres gewoon over het invullen van het leiderschap van FN te gaan. Iemand zou wijzend naar de Europese vlag hebben gezegd: “Ruim die rommel nu maar op.” Bij datzelfde congres zou 4.100 euro zijn gedeclareerd voor wijn.

Verkiezingen

Le Pen en de andere beschuldigden ontkennen de aantijgingen, die voor een deel “meer dan tien jaar oud” zouden zijn, en zien het als een poging de verkiezingen te beïnvloeden. Op 24 april bepalen de kiezers of Le Pen of Macron de nieuwe president van Frankrijk wordt. Zij behaalden in de eerste ronde de meeste stemmen: Macron 27,8 procent en Le Pen 23,1.

De linkse kandidaat Jean-Luc Mélenchon kwam daar met 22 procent nog heel dichtbij. Hij gaf zijn teleurgestelde kiezers geen stemadvies, als ze maar niet op extreemrechts zouden stemmen. Nieuwssite Politico citeert Maha, een 19-jarige student, die verzucht dat er voor haar zonder Mélenchon weinig te kiezen valt: “Het is als kiezen tussen de pest en cholera.”