Ondervoorzitter N-VA: "Ik zou Nederland willen uitdagen om Wallonië een tijdje over te nemen"

Waarom krijgt N-VA de stempel 'populistisch'? "De Belgische context is zo traditioneel en braaf. Wij doen niet aan wollige positivo-speeches. In Nederland zouden wij een partij zijn als vele andere." De Nederlandse krant Trouw sprak met ondervoorzitter Sander Loones (38) over de Vlaams-nationalistische agenda van N-VA. Enkele quotes uit het interview.

Over de term populisme N-VA is géén populistische partij, wel populair, benadrukt Loones. "We zijn inderdaad recht voor de raap. We houden van no-nonsensecommunicatie en de taal van het gezond verstand." Dat is iets anders dan het volk naar de mond praten, zoals populisten doen, vindt Loones. Nog een verschil: N-VA staat "niet te brullen aan de zijlijn", maar regeert mee, ook al betekent dat "soms maar kleine stapjes" in de richting van de partij-idealen.

Over Vlaams Belang Share We polariseren niet tussen wij en alle moslims, maar tussen wij en de fundamentalistische zotten. En ik denk dat we daar alle recht toe hebben "Een deel van ons succes is dat wij de samenlevingsproblemen die door migratie ontstaan wel zeer serieus nemen, maar niet achter de oplossingen van het Vlaams Belang staan. Wij staan voor een inclusief en open nationalisme: nieuwkomers kunnen Vlaming worden onder de Vlamingen."



"Wij hebben ook een andere mensvisie. Wat ons betreft kan de islam een plaats hebben in Vlaanderen. Maar de radicale islam absoluut niet. Linkse partijen verwijten ons dat wij polariseren tussen wij en zij. Dat doen wij inderdaad. Maar we polariseren niet tussen wij en alle moslims, maar tussen wij en de fundamentalistische zotten. En ik denk dat we daar alle recht toe hebben. Ik hoop dat moslims dat zelf ook doen."

Over Europa "Wij zijn uitgesproken pro-Europees, maar eurorealistisch. Wij zien Europa graag, maar daarom zeggen we ook wat er fout loopt, en dat is nogal wat. Tegelijkertijd zien we het schaalvoordeel. En de realiteit is: de Schelde stopt niet aan de grens, terroristen evenmin. Migranten wandelen door. We moeten daarom meer samenwerken op het gebied van veiligheid en migratie. Op termijn zouden wij voorstander zijn van een Europees leger. Maar dat kan niet zolang er geen gezamenlijk Europees buitenlandbeleid is."