Onderhandelingen over Vlaamse begroting gaan verder zonder Hilde Crevits

De tijd dringt: maandagmiddag wordt minister-president Jan Jambon in het parlement verwacht voor de traditionele Septemberverklaring. Het is maar de vraag welke concrete plannen hij daar wil voorleggen, want de gesprekken over de begrotingsopmaak willen niet vlotten.

Zaterdagavond moesten de onderhandelingen afgebroken worden nadat viceminister-president Hilde Crevits onwel werd. Uit voorzorg werd ze naar het ziekenhuis gebracht. “Crevits is aan de beterhand, maar moet nog enkele dagen rusten”, klinkt het in haar entourage. Een lange onderhandelingsdag- en nacht is dus niet aan de orde voor de cd&v-topper. Collega-ministers Jo Brouns en Benjamin Dalle vervangen haar zondag in de vergaderingen van het kernkabinet.

Nog veel werk

Om 14 uur zit de regering opnieuw samen. Dat is laat, want er ligt nog veel werk op de plank. Voor de gesprekken zaterdag afgebroken werden, was een akkoord nog niet in zicht. Vrijdag waren de ministers uit elkaar gegaan zonder grote vooruitgang. Cd&v en Open Vld wilden veel meer geld uitgeven dan N-VA. Minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) wil in 2027 een begrotingsevenwicht bereiken. Er moet dus op de centen gelet worden.

De afstand tussen de regeringspartijen was enorm, zo bevestigen verschillende mensen rond de onderhandelingstafel. Zaterdag hield Jambon bilaterale gesprekken met de vices en kabinetschefs van iedere partij, op basis van een nieuw voorstel van Jambon. Tegen de avond kon er weer met met alle partijen samengezeten worden, maar die vergadering werd dus al na een halfuur afgebroken.

De kans is groot dat de Vlaamse regering straks de nacht ingaat. Zonder begrotingsakkoord dreigt Jambon slechts met vage plannen en intenties naar het parlement te kunnen gaan voor de jaarlijkse Septemberverklaring.