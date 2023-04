Ondanks zorgen over hoge leeftijd: Joe Biden kondigt allicht morgen officieel zijn herverkiezingscampagne aan

Na maandenlange geruchten en halve aankondigingen is het morgen allicht dan toch zover: Amerikaans president Joe Biden (80) zal naar alle verwachtingen officieel zijn herverkiezingscampagne voor 2024 aankondigen. Ondanks zorgen over zijn hoge leeftijd en zijn fitheid lijkt Biden voor de Democraten de veiligste keuze.

Dat Biden van plan is om volgend jaar op 5 november opnieuw deel te nemen aan de presidentsverkiezingen, is eigenlijk allang geen geheim meer. Bijna wekelijks krijgt hij er wel een vraag over van journalisten. Met Pasen probeerde een reporter hem nog te verschalken door steels te vragen hoeveel easter egg rolls - het traditionele spelletje paaseieren rollen op het grasveld voor het Witte Huis - Biden nog van plan was te organiseren. In 2024 nog eentje, of de jaren erna toch ook nog vier edities? “Ik ben van plan opnieuw op te komen... maar we zijn nog niet klaar het officieel aan te kondigen”, klonk Bidens antwoord.

Die officiële aankondiging zou er als alles volgens plan verloopt morgen dan toch komen, meldden bronnen in het Witte Huis de voorbije dagen aan Amerikaanse media. Vanochtend raakte ook bekend dat Julie Chavez Rodriguez, Bidens vicecampagnemanager van 2020, dit keer aan het hoofd van zijn herverkiezingscampagne komt te staan. Verwacht wordt dat er morgen een filmpje wordt gelost, waarna de president zijn aankondiging ook nog eens live mag verkondigen tijdens een toespraak voor vakbondsleden. De datum 25 april is daarbij allicht geen toeval: ook in 2019 kondigde Biden toen aan dat hij kandidaat zou zijn voor de Democratische voorverkiezingen.

Daar zit meteen ook het belangrijkste verschil met Bidens eerste campagne: officieel zullen er in de meeste staten nog wel voorverkiezingen zijn, maar als zittend president is het een ongeschreven regel dat geen enkele serieuze partijgenoot het tegen hem zal opnemen. Om het risico op een concurrent uit eigen rangen helemaal uit te sluiten, schoven de Democraten bovendien de staat South Carolina naar voren, niet toevallig de eerste staat die Biden in 2020 binnenhaalde na verlies in de eerste twee staten Iowa en New Hampshire.

Biden, nu al de oudste Amerikaanse president ooit, zal op het einde van zijn eventuele twee ambtstermijn 86 zijn. Zorgen over zijn hoge leeftijd en mentale fitheid - de president geraakt soms moeilijk uit zijn woorden en komt soms verward over - zijn daarbij niet uit de lucht gegrepen. Verwacht wordt dat ze de komende maanden en jaren ook alleen maar zullen toenemen, aangevuurd door de Republikeinen die de kwestie ongenadig zullen uitbuiten tijdens de campagne.

In een peiling van Reuters en Ipsos in maart gaf 45 procent van de Democratische respondenten aan dat Biden zich in hun ogen beter niet opnieuw verkiesbaar zou stellen, tegenover 48 procent dat vond van wel. Zijn approval rating is bij de Amerikanen gedaald tot slechts 39 procent, terwijl 54 procent zijn beleid afkeurt. In de eerste maanden van zijn presidentschap was dat nog omgekeerd.

Joe Biden en Barack Obama op campagne in Pennsylvania in augustus 2008. Beeld Reuters

Gepokt en gemazeld

Toch lijkt Biden de sceptici in zijn eigen partij stilaan te hebben overtuigd hun zorgen aan de kant te schuiven. In januari zei slechts 37 procent van de Democraten dat Biden opnieuw kandidaat zou moeten zijn. Met tonnen ervaring - Biden was 36 jaar lang senator en 8 jaar lang vicepresident onder Barack Obama - is niemand zo gepokt en gemazeld in de Amerikaanse politiek als hij. Bovendien bewees hij de voorbije jaren die ervaring succesvol te kunnen inzetten om zijn beleidsagenda door het Congres te loodsen.

Eerder twijfelaars zoals The New York Times-columnist Ezra Klein, moesten daardoor hun mening en scepticisme bijspijkeren. “Op een gegeven moment moeten degenen die Biden te oud blijven verklaren voor zijn taak zich afvragen wat ze tot nu toe over het hoofd hebben gezien”, aldus Klein. “Leeftijd is belangrijk, maar zoals de president aantoont, niet het enige wat telt.”

Klein wijst erop dat Biden “de grootste investeringen in infrastructuur, klimaat, wetenschap en technologie in een generatie heeft goedgekeurd”. Bovendien haalden de Democraten onder zijn impuls veel betere resultaten dan verwacht bij de tussentijdse verkiezingen van 2022. Ze verloren weliswaar het Huis van Afgevaardigden aan de Republikeinen - iets dat de partij van een zittende president bij de eerste midterms bijna altijd moet ondergaan - maar de marge was veel kleiner dan verwacht. Bovendien konden de Democraten tegen alle verwachtingen in de Senaat in handen houden.

‘Buitengewoon slecht idee’

Al is nog niet iedereen overtuigd van Bidens plannen. Amerikakenner Frans Verhagen had het vorige week in een opiniestuk in De Morgen nog over “een buitengewoon slecht idee”. Biden is te oud, verhindert een jongere generatie Democraten om op te staan, en tweede termijnen zijn sowieso bijna nooit succesvol, betoogt Verhagen.

Open vraag is nog tegen wie Biden het zal moeten opnemen: bij de Republikeinen lijkt de ster van Ron DeSantis, gouverneur van Florida, nu al tanende. Donald Trump blijft voorlopig de enige frontrunner, ondanks - of misschien wel dankzij - alle juridische perikelen waar de oud-president in verwikkeld is.