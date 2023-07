‘Omdat Vox als erfgenaam wordt gezien van Franco, zou bij regeringsdeelname ook het separatisme opflakkeren’

Waarom zijn er vandaag, op zondag 23 juli, vervroegde parlementsverkiezingen in Spanje?

“Ontslagnemend premier Pedro Sanchez, van de sociaaldemocratische PSOE, trekt vervroegd naar de stembus na een nederlaag in lokale verkiezingen op 28 mei. Dit verlies had Sanchez vooral te danken aan zijn nieuw-linkse coalitiepartner Podemos, die door de kiezer werd afgestraft omdat haar boegbeeld Irene Montero een ernstige bestuurlijke fout maakte. Ze had als minister voor Gelijkberechtiging een wet gestemd die vrouwenrechten moest verbeteren maar door een juridische fout in de tekst er toe leidde dat een duizendtal daders van seksuele misdrijven strafvermindering kregen. Enkele tientallen kwamen op vrije voeten. In de lokale verkiezingen van eind mei ging de overwinning vervolgens naar de conservatieve oppositiepartij Partido Popular én de uiterst-rechtse partij Vox, wiens kopstukken openlijk de dictatuur van Franco (1939-’75) verheerlijken. De PP sloot daarop ook coalities met Vox op lokaal en regionaal niveau. Nu is de vraag of ze dat ook nationaal gaan doen.”

Wat zeggen de laatste opiniepeilingen?

“De laatste opiniepeilingen dateren al van vorige maandag. Daarna mochten er van de Spaanse wet geen nieuwe meer worden gepubliceerd. De meest waarschijnlijke uitkomst is dat de PP en Vox samen aan een meerderheid komen, al dan niet gesteund door kleinere rechtse partijen UPN, CC en Teruel Existe. Slechts enkele polls zien ook de PSOE in combinatie met Sumar (een nieuw-linkse coalitie waar Podemos in op is gegaan) en een paar kleinere linkse en regio-partijen (BNG, PNV, ERC, Bildu, Junts, CUP) alsnog aan een krappe meerderheid raken.

Volgens een voorspelling op basis van het gemiddelde van alle pre-electorale peilingen, die de Spaanse krant El Pais maakte, zou de PP ongeveer 142 zetels halen, gevolgd door de PSOE met 108. Vox zou 35 zetels krijgen en Sumar 34. De andere, kleinere, partijen 31. Er zijn 176 zetels nodig voor een meerderheid. Om aan deze uitkomst te raken gebruikte El Pais een statistisch model waarbij ze de verkiezing met beschikbare peilingen 15.000 keer simuleerde. In 55 procent van deze uitkomsten gaat de meerderheid naar de PP en Vox. Daar hoort een waarschuwing bij: door de onvoorspelbare respons van kiezers in de laatste week na het sluiten van de peilingen en de gebruikelijke foutenmarge kan volgens de krant de PP nog eindigen in een vork tussen 119 tot 164 zetels. Er is ook nog één kans op twintig dat ze hieronder of hierboven terechtkomt. Vanavond zullen dus ook de peilers nagelbijten.”

Wat kan op het laatste moment de kiezers nog doen twijfelen?

“De voorbije dagen is PP-kopstuk Alberto Nunez Feijoo, die zichzelf al als toekomstig premier ziet, in opspraak gekomen. In de jaren negentig was hij bevriend met een zekere Marcial Dorado, die ook diensten verleende aan de regionale regering in Galicië, waar Feijoo toen de nummer twee was in het regionale ministerie van Volksgezondheid. Dorado bleek later in die jaren al een sigarettensmokkelaar te zijn geweest. In 2003 zou hij worden gearresteerd voor zijn betrokkenheid in cocaïnesmokkel en kreeg 14 jaar cel. Feijoo ontkende hiervan op de hoogte te zijn geweest en haalt uit naar zijn opponenten, die volgens hem een oude foto van hem met Dorado naar de media lekten.

Zal de PP samengaan met het uiterst-rechtse Vox, en waarom is dat omstreden?

“Dit is de bepalende vraag van deze verkiezingen. Zal de PP, na enkele lokale en regionale samenwerkingsakkoorden zoals in Valencia, het ook aandurven om voor het eerst sinds het einde van de dictatuur een uiterst-rechtse partij op te nemen in een nationale coalitieregering? Feijoo liet al verstaan dat hij dit zal doen als hij het nodig acht, maar het zou voor de PP ook een riskante gok zijn.

Vox is nu omstreden omwille van haar cultuuroorlogen tegen de LGBTQ’ers. Zo verbiedt ze in sommige gemeenten waar ze aan de macht deelneemt het uithangen van de regenboogvlag aan officiële gebouwen. Eens aan de nationale macht wil ze ook LGBTQ-rechten beperken - naar het voorbeeld van Italië waar radicaal-rechts mee aan de macht is. Ook het recht op abortus wil ze ter discussie stellen. Als extreemrechtse partij nemen ze ook harde standpunten in inzake migratie. Zo wil ze alle migranten zonder papieren meteen het land uitzetten.

Met Vox riskeert de PP langs haar rechterflank een Paard van Troje binnen te halen dat op termijn ook het conservatieve kiesreservoir opslorpt. Santiago Abascal maakt geen geheim van zijn ambities om, zoals de Italiaanse premier Giorgia Meloni het hem voordeed, een eerste regeringsdeelname te zien als opstapje naar het hoogste ambt.”

Wat zouden de gevolgen van een Vox-deelname zijn voor de autonome regio’s?

“In Spanje hebben verschillende regio’s een grote mate van autonomie, Catalonië en Baskenland voorop. De kans is reëel dat de toetreding van Vox tot de regering zou leiden tot een centralistischere koers waarbij het tot nieuwe conflicten zou komen met de regio’s. De vorige regering van premier Sanchez liet in 2021 nog negen Catalaanse politici vrij die vier jaar gevangen zaten wegens het organiseren van een niet-erkend onafhankelijkheidsreferendum in 2017. Met een PP-Vox-regering bestaat de kans dat Madrid terug een hardere houding zal aannemen. Omdat Vox ook als erfgenaam wordt gezien van Franco, die de autonomie-eis van regio’s als Catalonië en Baskenland bloedig onderdrukte, zal ook het separatisme wellicht opflakkeren.

Voor PP-leider Feijoo is dit mogelijk het grootste dilemma om samen te gaan met Abascal. Feijoo is namelijk zelf een voorstander van de gedecentraliseerde staat. Zelf respecteert hij regionale taalrechten, en spreekt bijvoorbeeld openlijk Galicisch, de Portugese taal die in Spanje wordt gesproken.”

Wat zou een PP/Vox-regering betekenen voor de EU?

“Als Spaans uiterst-rechts toe zou treden tot de regering dan zou de politieke dynamiek in de EU en de Europese Raad verharden. Spanje is net sinds 1 juli tot 31 december tijdelijk EU-voorzitter en zou met Vox in de regering meer hard-rechtse thema’s op de agenda van de Raad zetten, zoals een strenger migratiebeleid. Daartoe zouden ze gaan samenwerken met de radicaal-rechtse Italiaanse premier Meloni die hier de voorbije maanden al werk van maakte. Deze Spaanse verkiezingen zijn dus ook cruciaal voor de koers van, en evenwichten binnen, de EU. De vraag is ook welke houding Spanje zou gaan aannemen tegen het Hongarije van Viktor Orban, die al enkele keren met unanimiteit van alle andere leden boetes kreeg wegens het schenden van de Europese verdragen. Of inzake sancties tegen Rusland. Zouden ze dan hun veto gebruiken of niet?”