OCMW-voorzitter Adrien Dolimont (33) volgt Jean-Luc Crucke op als Waals minister van Begroting

De 33-jarige Dolimont is doctor in de mechanica. Als kleinzoon van de voormalige burgemeester van Ham-sur-Heure-Nalinnes trad hij al op jonge leeftijd in de politieke arena. Hij werd in 2006, op amper 18-jarige leeftijd, schepen van Jeugd. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 werd Dolimont fractieleider en er was hem beloofd dat hij burgemeester Yves Binon zou aflossen aan het einde van de legislatuur. Maar Binon heeft die belofte ingetrokken.

Dolimont volgt nu dus Jean-Luc Crucke op. Die kondigde gisteren zijn ontslag aan. Crucke zei dat zijn overtuigingen liberaal blijven, maar dat ze “niet meer volledig stroken met de lijn van zijn partij”. Crucke wordt door de MR naar voren geschoven als kandidaat-rechter bij het Grondwettelijk Hof.