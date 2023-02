Nu politici volwaardig deel uitmaken van het BV-dom, duikt een nieuw fenomeen op: het prijsgeven van hun privèleven

Terwijl met Vincent Van Quickenborne (Open Vld) en straks Georges-Louis Bouchez (MR) opnieuw twee toppolitici de show stelen in infotainmentprogramma’s op tv, zorgt cd&v-voorzitter Sammy Mahdi met een nieuwe relatie voor paginabrede verhalen in de krant. Nergens zijn de grenzen tussen politiek en vedettisme zo smal als in BV-land Vlaanderen.

Je zou kunnen zeggen dat de cirkel rond is, met de verschijning van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld), vanaf vanavond in Recht naar de gevangenis op Play4. In dat programma, waarin Van Quickenborne in de cel wordt opgesloten samen met echte gedetineerden, wordt het beleid van de minister zelf mee inzet van het programma.

Een goede zaak, vindt die alvast zelf, omdat Vlaanderen zo een inkijkje krijgt in het gevangeniswezen. Toch zou je ook kunnen stellen dat zo reële beleidskwesties zoals het plaatstekort in de gevangenis gebanaliseerd worden. Nog één cynische stap verder en je zit bij staatssecretaris Nicole de Moor (cd&v) die zelf in een tentje op straat moet slapen.

In 'Recht naar de gevangenis' wordt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) in de cel wordt opgesloten samen met echte gedetineerden. Beeld Play4

Vincent Van Quickenborne is niet de eerste, en zeker niet de laatste politicus die in een tv-show opduikt. De volgende show-met-politicus is al aangekondigd, met MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez in het VTM-programma Special Forces: Wie durft wint. Want de versmelting van showbizz en politiek in Vlaanderen is zo uniek, dat nu ook Franstalige politici de kans wagen. Was PS-voorzitter Paul Magnette, met zijn bakhobby, een Vlaming, dan was hij allang opgedoken in een special van Bake-off Vlaanderen (wat Groen-vicepremier Petra De Sutter ook effectief gedaan heeft).

Het is ondoenbaar om alle politici te noemen die ooit in een tv-show opdoken, maar algemeen wordt Bert Anciaux (toen VU, nu Vooruit) als pionier beschouwd. Hij verklapte op schoot bij Mark Uytterhoeven in de legendarische zondagavondshow Morgen maandag eind jaren 90 dat zijn vrouw zwanger was, waarmee hij de harten van vrouwelijk Vlaanderen stal. De succesvolle passage luidde een tijdperk in waarin ook ernstige politici als Louis Tobback (toen sp.a) of Jean-Luc Dehaene (cd&v) zich van hun vrolijkste kant lieten zien op. Vooral de ‘paarse’ politici van de generatie-Anciaux waren graag geziene gasten in populaire avondshows.

Bart De Wever (N-VA) in 'De slimste mens' (2009) tussen Thomas Vanvderveken (l.) en Freek Braeckman. Hij stuwde zo het politieke vedettisme naar een nieuwe piek. Beeld woestijnvis

Te graag gezien, oordeelde Geert Bourgeois (N-VA), die in 2005 deelname van politici aan entertainment op tv wou verbieden. De kritiek werd weggewuifd, maar klinkt nog altijd pertinent. “Als de politiek zichzelf niet wil beschermen tegen verkleutering, dan moet de politiek maar beschermd worden tegen zichzelf”, zei hij. Het neemt niet weg dat het een partijgenoot van Geert Bourgeois was, Bart De Wever in De slimste mens (2009), die het politieke vedettisme naar een nieuwe piek stuwde. Sindsdien is tv-entertainment zonder politici in Vlaanderen nog moeilijk denkbaar. Dat is uniek in de wereld. Ook in de Nederlandse versie van De slimste mens duiken politici prominent op, maar in andere shows - zelfs als praatgast in ernstige nieuwsprogramma’s - hoogst zelden.

Kloof met burger

Hoe komt dat toch? Vanuit het standpunt van de showrunners is het simpel: politici zijn makkelijk bereikbaar, zeggen altijd ja en hun aanwezigheid is vaak al ophefmakend op zich. Critici opperen weleens dat politici hun bekendheid, en dus een deel van hun macht, te danken hebben aan de welgevallige tv-aandacht. Dat klopt niet helemaal. Politici als Anciaux, De Wever, of nu Conner Rousseau (Vooruit) zouden ook zonder entertainment tot de top van hun generatie doorgestoten zijn. Vele concurrenten volgden dezelfde weg, met minder succes. Wie spreekt nog over Bart Tommelein (Open Vld) in The Masked Singer of over Joachim Coens (cd&v) in De slimste mens?

Natuurlijk hopen politici bekend(er) te worden door aan tv-shows mee te doen. In zo’n show kunnen ze zich als ‘mens’ presenteren, zonder vervelende vragen over het beleid. Niet toevallig kwam de BV-trend op in de paarse jaren rond de eeuwwisseling, toen de geschiedenis ten einde leek en ideologie minder belangrijk dan persoonlijkheid. Dat was een vergissing, zoals het ook een vergissing is om te denken dat aanwezigheid in populaire shows de kloof tussen burger en politiek verkleint. Het werkt wel voor de individuele vedettes - De Wever, Rousseau - maar niet voor het geheel van de politieke klasse, zo blijkt uit alle vertrouwensbarometers.

Conner '- konijn' Rousseau (Vooruit) in 'The Masked Singer'. Beeld Vtm

Nu politici stilaan volwaardig deel uitmaken van het BV-dom, duikt een nieuw fenomeen op: het prijsgeven van het privéleven. Ook dat kregen we deze week te zien, met de selfie die cd&v-voorzitter Sammy Mahdi op Instagram plaatste van zijn nieuwe geliefde: Nawal Farih, partijgenote en Kamerlid. Het leverde meteen grote foto’s en verhalen op in Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad. Tezelfdertijd maakte ook het N-VA-koppel Peter De Roover en Els Van Doesburg bekend dat ze samen ‘een politieke babbel’ organiseren, onder meer over de prikkelende vraag “kan deze rijpe man dat jonge geweld nog aan?” Ook zij zijn niet de eersten die hun privérelatie ‘politiseren’ - denk aan het blauw-rode duo Rik Daems (Open Vld) en Sophie Pécriaux (PS).

De vaderlandse pers en media, ook de populaire, hebben een traditie om erg scrupuleus - volgens critici te scrupuleus - de privacy van politici te respecteren. De vraag is gewettigd of die ongeschreven regel stand kan houden, nu politici, in goede tijden, zelf de grens doen vervagen. Alvast in Het Laatste Nieuws werd de logische maar vervelende vraag gesteld hoe de relatie de carrièrekansen van de Limburgse cd&v-belofte Nawal Farih zal beïnvloeden.