Nieuwe vondst geheime documenten in garage Joe Biden levert president politieke hoofdpijn op

Dinsdag raakte Biden al in opspraak, nadat bleek dat zijn team in november gevoelige documentatie aantrof op zijn voormalige kantoor in Washington D.C. Bij het doorzoeken van Bidens privéwoning in Wilmington, in de staat Delaware, gebeurde dat opnieuw. Elke Amerikaanse regeringsfunctionaris is bij aftreden verplicht documenten over te dragen aan het Nationaal Archief. Joe Biden heeft dat na zijn tijd als vice-president onder Barack Obama dus in zeker twee gevallen nagelaten. Onduidelijk is hoe dat kon gebeuren.

De kwestie begint voor Biden te escaleren tot een politieke kwetsbaarheid. Niet alleen vanwege potentiële juridische gevolgen, maar vooral vanwege de overeenkomsten met een andere, explosieve zaak: die rond oud-president Donald Trump.

Gelijkenis inval Trump

“Wanneer gaat de FBI de vele huizen van Joe Biden binnenvallen, of zelfs het Witte Huis?” fulmineerde Trump deze week op zijn eigen platform Truth Social. In augustus deed de FBI bij hem een geruchtmakende inval. Uit zijn woning Mar-a-Lago in Florida namen agenten dozenvol vertrouwelijke documenten in beslag. Een speciaal aanklager onderzoekt momenteel of Trump daarvoor strafrechtelijk dient te worden vervolgd.

De verschillen tussen beide zaken zijn echter groot. Trump weigerde maandenlang in te gaan op steeds dwingendere verzoeken van het archief om documenten te retourneren die hij, tegen de zin van zijn eigen adviseurs, mee naar huis nam. Daarbij negeerde hij een dagvaarding. Het uiteindelijk door de FBI geconfisqueerde materiaal bevatte staatsgeheimen, met betrekking tot onder meer het Amerikaanse nucleaire arsenaal en correspondentie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jung-un.

In Bidens geval werden de documenten aangetroffen door zijn eigen medewerkers, die vervolgens Justitie inlichtten. Er bestaan geen aanwijzingen dat Biden de papieren doelbewust achterhield. Het Nationaal Archief heeft er, volgens een verklaring van het Witte Huis, nooit om gevraagd. De documenten zijn na de vondst onmiddellijk overgedragen.

Waarop de vertrouwelijke informatie betrekking heeft, is niet onthuld. Desgevraagd zegt de president geen kennis te hebben van de inhoud. De pagina’s werden aangetroffen in een garage naast zijn Corvette, een Amerikaanse sportauto.

Speciaal aanklager Robert Hur

Minister van Justitie Merrick Garland heeft de zaak overgedragen aan speciaal aanklager Robert Hur, om de schijn van belangenverstrengeling weg te nemen. Hur zal onderzoeken of strafrechtelijke vervolgstappen nodig zijn. Het Witte Huis verleent daaraan elke medewerking, aldus advocaat Richard Sauber.

Ook als juridische problemen uitblijven, levert de cosmetische overeenkomst voor Biden politieke hoofdpijn op. De Republikeinen zaaien al langer twijfel over de integriteit van het strafrechtelijk onderzoek naar hun leider Donald Trump: rond de in beslag genomen documenten en zijn aandeel in de Capitoolbestorming van 6 januari 2021. “Dit bewijst dat wat ze met Trump proberen te doen politiek is”, zei Kevin McCarthy, de nieuwe voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, deze week tegen journalisten.

Dinsdag riep McCarthy in het Huis van Afgevaardigden een nieuwe parlementaire commissie in het leven die de vermeende politisering van overheidsdiensten door de regering-Biden moet onderzoeken. Deze laatste onthulling is koren op zijn molen.