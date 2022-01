Nieuwe problemen voor Boris Johnson: nu ook geruchten over aanwezigheid premier op ‘illegaal’ tuinfeest

Ook na de jaarwisseling blijf Boris Johnson achtervolgd worden door berichten over feestjes en andere coronaovertredingen op een moment dat de regels in het Verenigd Koninkrijk - door zijn eigen regering opgelegd - bijzonder streng waren. De recentste flater werd blootgelegd door de Britse zender ITV. De premier en zijn vrouw Carrie zouden op 20 mei 2020 een bijeenkomst bijgewoond hebben in de tuin van zijn ambtswoning, met zowat 30 tot 40 personeelsleden. Op dat moment mochten mensen volgens de geldende coronaregels maar twee mensen van verschillende huishoudens buiten ontmoeten.

Downing Street wilde geen commentaar geven op de berichten en verwees naar lopende interne onderzoeken. Vanuit de oppositie krijgt Johnson kritiek voor het niet respecteren van de zelf opgelegde regels.

De afgelopen weken drongen meerdere onthullingen van The Mirror en andere Britse media Johnson in het nauw. Zo zouden tijdens de strikte lockdown in het land eind 2020 meerdere kerstfeestjes hebben plaatsgevonden in Downing Street.

15 mei 2020

Zo ook op 15 mei 2020. Johnson hield toen een ‘sociale bijeenkomst’ in zijn ambtswoning in Downing Street. De aanwezige staf - een man of twintig - dronk wijn en sterke drank en at pizza na een persconferentie eerder die middag. Dat gebeurde in de tuin, maar ook in een paar kantoorruimtes in het gebouw. Sommige medewerkers borrelden tot laat op de avond. Volgens een woordvoerder van Downing Street ging het toen over een zakelijke meeting. Maar op een gelekte foto zijn er geen laptops of notities te zien.

De regels waren op dat moment, aan het einde van die eerste lockdown, nog zeer streng in Groot-Brittannië. Slechts twee mensen uit verschillende huishoudens mochten elkaar buiten zien, op twee meter afstand.

Beeld RV

20 mei 2020

De premier en zijn vrouw Carrie zouden op 20 mei 2020 een bijeenkomst bijgewoond hebben in de tuin van zijn ambtswoning, met zowat 30 tot 40 personeelsleden. Op dat moment mochten mensen volgens de geldende coronaregels maar twee mensen van verschillende huishoudens buiten ontmoeten.

De Britse zender ITV citeerde een e-mailuitnodiging van Johnsons privésecretaris aan ongeveer honderd werknemers. Het personeel werd gevraagd om het “beste van het mooie weer te maken” en zelf alcohol mee te nemen voor “een drankje op afstand”. Diezelfde middag had toenmalig minister van Cultuur Oliver Dowden het publiek opgeroepen zich aan de geldende voorschriften te houden.

15 december 2020

The Sunday Mirror publiceerde recent ook nog een foto met Johnson die voor een laptop, geflankeerd door twee medewerkers, en versierd met wat lijkt op feestattributen. The Sunday Times citeert een bron die claimt dat vele personeelsleden samen aan computers zaten, overlegden over de quizvragen en alcohol dronken terwijl de quiz aan de gang was.

Volgens de krant dateert de foto van 15 december vorig jaar. Volgens de toen geldende coronaregels in Londen was het verboden voor leden van verschillende gezinnen om bij elkaar te komen in binnenruimtes.

Een woordvoerder van Downing Street zei hierover dat de Britse premier “een korte tijd virtueel had deelgenomen aan een quiz om het personeel te bedanken voor het harde werk tijdens de pandemie”.

EXCLUSIVE: Boris Johnson pictured hosting Number 10 Christmas quiz ‘in breach of Covid laws’#BorisJohnsonMustGo #JohnsonMustResign https://t.co/CpklJa2ZRM — The Mirror (@DailyMirror) 11 december 2021

18 december 2020

Daily Mirror schreef begin vorige maand dat er ook op 18 december 2020 een feestje plaatsvond in het kantoor van Johnson. De krant had het over “veertig tot vijftig” aanwezigen, waar ook leden van het “topteam” van de premier aanwezig waren.

Een week later ontploft de bom wanneer er beelden uitlekken waarop topmedewerkers grappen over een kerstfeest in Johnsons kantoor tijdens de lockdown vorig jaar. De gelekte beelden leidden tot woedende reacties, ook binnen de partij van Johnson. Die blijft tegenspreken dat regels werden gebroken, maar zei ook boos te zijn over de beelden. “Ik snap hoe frustrerend het moet zijn als de indruk wordt gewekt dat de mensen die de regels maken zich er zelf niet aan houden.”

31 december 2020

Volgens de krant The Mirror zou Johnson na een hoogrisicocontact bij het opnemen van zijn nieuwjaarstoespraak eind 2020 niet in quarantaine zijn gegaan. De Britse premier zou zich eind 2021 op minder dan twee meter afstand bevonden hebben van een cameraman die geen mondmasker droeg en nadien positief testte op COVID-19. Volgens de toenmalige regels zou een hoogrisicocontact dan tien dagen in quarantaine moeten.

Een woordvoerder van de Britse regering ontkende dat het contact zo nauw was en voegde eraan toe dat het ook minder dan 15 minuten duurde, waardoor Johnson niet in quarantaine is gegaan. Volgens The Mirror suggereren foto’s op het officiële account van Downing Street op het Flickr-fotonetwerk echter een langer en nauwer contact.