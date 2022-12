Nieuwe Deense regering schrapt feestdag om defensiebudget te verhogen

De nieuwe regering bestaat uit de centrumlinkse sociaaldemocratische partij, de centrumrechtse liberale partij en de gematigde middenpartij. De sociaaldemocratische premier Mette Frederiksen blijft in functie.

In oktober schreef Frederiksen vervroegde verkiezingen uit, nadat in de zomer een zeer kritisch rapport was verschenen over de manier waarop haar regering tijdens het hoogtepunt van de coronapandemie nertsenfokkerijen in heel Denemarken had opgeruimd.

Hoewel haar partij bij de verkiezingen van vorige maand opnieuw de grootste werd, diende Frederiksen het ontslag van haar regering in, omdat ze een bredere coalitie wou vormen.

Gisteren werd de ongebruikelijke coalitie voorgesteld. Een van de prioriteiten van de coalitie is om de NAVO-doelstelling van 2 procent van het bbp voor defensie-uitgaven drie jaar eerder dan gepland te halen. Sinds de Russische inval in Oekraïne eerder dit jaar staat defensie centraal in het Deense politieke debat.

Daarom heeft Frederiksen aangekondigd dat de regering een van de 11 Deense feestdagen zal schrappen, in de hoop de productiviteit en de economische activiteit te stimuleren. De bijl zal waarschijnlijk vallen op Store Bededag (de “Grote Gebedsdag”), die elk jaar op de vrijdag voor de vierde zondag na Pasen valt en in 1686 als feestdag werd ingevoerd.

‘Logistieke nachtmerrie’

De maatregel lokt heel wat kritiek uit, niet in het minst bij de Deense religieuze gemeenschap.

De voorzitter van de vereniging van geestelijken, Pernille Vigso Bagge, vertelde aan de Deense krant Berlingske dat zij “bedroefd” is over het vooruitzicht dat de dag verloren zou gaan. Volgens haar zou het schrappen ervan zowel priesters als mensen die wachten op hun vormsel “in een logistieke nachtmerrie” storten, aangezien de Store Bededag traditioneel een dag is waarop heel wat vormsels plaatsvinden.

De deken van de kathedraal van Roskilde, Sophie Olander, zei tegen TV2: “We hebben feestdagen nodig, als verzamelmomenten om tot rust te komen en tijd te hebben voor gebed en bezinning. Het is een schande om een samenleving te hebben waarin men denkt dat het niet belangrijk is.”

Ook ondernemers zijn bezorgd: bakker Iver Hansen vertelde aan Outlet TV SYD dat de feestdag een grote bron van inkomsten is voor zijn bedrijf, en dat hij ongeveer 20.000-30.000 Deense kronen (2.680 tot 4.000 euro) aan inkomsten zou verliezen als de feestdag wordt geschrapt.

Frederiksen zelf reageerde als volgt op het schrappen van de feestdag: “Er is oorlog in Europa, en we moeten onze verdediging versterken. Daarvoor moet iedereen een beetje meer bijdragen.”