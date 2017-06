Portret

Nieuw gezicht, oude stijl: wie is Philippe Close, de nieuwe burgemeester van Brussel?

Als er tegenwoordig in Brussel na tien uur nog iets te beleven valt, is dat de verdienste van Philippe Close (PS). De nieuwe burgemeester staat bekend als 'Mister Showbizz'. Maar zijn zaakjes regelt hij wel gewoon in de hoofdstedelijke ons-kent-onsstijl.