Nieuw brexit-akkoord lijkt in de maak: hier gaat het over

Waar gaat dit ook weer om?

Al maanden wordt er onderhandeld tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Commissie over de status van Noord-Ierland. Het Verenigd Koninkrijk, inclusief Noord-Ierland, is sinds de brexit op 31 januari 2020 geen lid meer van de Europese Unie.

Maar om de vrede op het Ierse eiland te vrijwaren en een ‘harde grens’ tussen EU-lidstaat Ierland en Noord-Ierland te vermijden, is dat deel van het Verenigd Koninkrijk na het vertrek uit de Europese Unie wel deel blijven uitmaken van de Europese interne markt en de douane-unie. Dat is vastgelegd in een protocol bij het echtscheidingsakkoord.

Het protocol werkte onvermijdelijk een aantal obstakels voor de handel tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk in de hand. In de praktijk is er een soort van grens ontstaan in de Ierse Zee en moeten bepaalde goederen wegens de Europese regels gecontroleerd worden in de Noord-Ierse havens vooraleer ze aan land - en dus de Europese interne markt - gebracht mogen worden.

Dat leidt al sinds de brexit tot woede bij de Noord-Ierse unionisten, die net ijveren voor een zo frictieloos mogelijke band tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk. De Democratic Unionist Party (DUP) met name lag dwars en blokkeert nog altijd de vorming van een nieuwe Noord-Ierse regering.

De Britse regering probeert daarom al een hele tijd om het protocol te herschrijven om de controles in de havens te verminderen. De Commissie toonde zich steeds bereid om praktische problemen te bekijken, maar ze heeft steeds vastgehouden aan de principes van het protocol. Ergens moeten er controles zijn vooraleer goederen de EU binnenkomen, vindt Europa: als dat niet is op het land tussen Ierland en Noord-Ierland, dan wel tussen het Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland.

Welke oplossingen liggen op tafel?

De gesprekken tussen de EU en de Britten waren de afgelopen maanden bijzonder technisch. Het Verenigd Koninkrijk wil bijvoorbeeld dat goederen die aankomen in Noord-Ierland gesplitst worden tussen een 'groene rij’ en een 'rode rij’. In de groene rij zouden alle goederen terechtkomen die enkel voor Noord-Ierland bestemd zijn en niet verder richting Ierland worden getransporteerd. De goederen in de rode rij zouden wel voor de export bedoeld zijn.

Die opsplitsing moet het papierwerk voor Britse ondernemingen verminderen, al is het de vraag hoe dat alles in de praktijk ingevoerd zal worden. Ook is het bijvoorbeeld de vraag of bedrijven zich vooraf kunnen registreren als ‘betrouwbare partners’ om in de groene rij terecht te komen, en wie dat dan zal zijn: de importeur, de transporteur of de exporteur.

Beeld AFP

Wat gebeurt er vandaag?

Nu zou een akkoord dus toch in de maak zijn. Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zal een late lunch hebben met de Britse premier Rishi Sunak om de laatste knopen door te hakken, meldden beide partijen gisteren in een gezamenlijke verklaring. De twee “hebben afgesproken om hun werkzaamheden voor gedeelde, praktische oplossingen voor de ingewikkelde uitdagingen rondom het protocol over Ierland en Noord-Ierland in persoon voort te zetten”, klonk het.

The Guardian had vrijdag al onthuld dat Sunak en de voorzitter van de Europese Commissie drie keer met elkaar hadden overlegd en dat een akkoord dichtbij was.

Als ze een verklaring vinden, zou er deze namiddag een gezamenlijke persconferentie volgen waarop het akkoord wordt toegelicht. Eerst zal Sunak de Britse regering inlichten en naar het Britse parlement trekken om een verklaring af te leggen.

Is daarna alles dan weer peis en vree?

Neen, verre van. The Guardian heeft het over “Sunaks gevaarlijkste politieke week uit zijn leven” en schrijft dat de problemen van de premier “misschien nog maar net beginnen”. Na een Europees akkoord moet de premier nog altijd steun vinden bij de DUP, die afgelopen weekend al waarschuwde dat ze niet zomaar alles zouden aanvaarden wat hen voorgelegd zou worden.

Ook is het de vraag of de uitgesproken brexit-fans binnen Sunaks Conservatieve Partij, en de groep rond voormalig premier Boris Johnson, de praktische oplossingen van Londen en Brussel zullen accepteren. Als zij niet akkoord gaan, dreigt opnieuw instabiliteit in de Conservatieve partij en de regering. Een van de bekendste brexiteers, Jacob Rees-Mogg, zei vanmorgen op ITV alvast dat hij “niet zeker is dat mijnheer Sunak de DUP aan boord zal krijgen, en dat is fundamenteel”.