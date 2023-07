Douglas De Coninck is journalist.

Het beeld leverde in 1981 de World Press Photo op. Midden in een op de Spaanse televisie uitgezonden parlementair debat besprong een lookalike van Manuel uit Fawlty Towers het spreekgestoelte van het Congres van Afgevaardigden. De man met de enorme snor zwaaide driftig met zijn pistool en vuurde enkele kogels in het plafond. Hij heette Antonio Tejero, was luitenant-generaal bij de Guardia Civil en kondigde aan dat hij voor zijn staatsgreep 150 gewapende medestanders had meegebracht: “Wij hebben dit land geërfd in perfecte staat, wij zijn verplicht om het in dezelfde staat aan onze nakomelingen na te laten.”

Decennia lang gold Tejero, wiens staatsgreep op 23 februari 1981 niet langer dan 22 uur zou duren, als de ultieme karikatuur van extreemrechts. Nergens in Europa leek extreemrechts zo ridicuul en betekenisloos als in Spanje. “We waren gevaccineerd, eerst door de burgeroorlog en daarna door vele jaren Franco-dictatuur”, zei de Spaanse EU-commissaris Josep Borrell onlangs aan de The Washington Post.

Zondag kan dat vaccin uitgewerkt zijn. De partij Vox, die sinds haar ontstaan in 2013 haar ledenvergaderingen altijd op 23 februari houdt, krijgt in de laatste polls 13 procent en de positie van derde partij toegedicht. Daardoor kan Vox in beeld komen als regeringspartner van de Partido Popular, de partij die sinds de dood van Franco in 1975 heden en verleden wist te verzoenen. Het zou de eerste keer zijn sinds toen dat een openlijk extreemrechtse partij deel uitmaakt van de federale regering.

Doordat het allemaal zo snel ging, lijkt Spaans rechts-populisme een beetje anders dan elders te zijn. Hoewel de uittredende regering van PSOE en Podemos een erg fraai economisch parcours reed, lijkt ze te worden afgerekend op een aantal ethische verwezenlijkingen die Podemos er doorgedrukt kreeg.

Met Santiago Abascal, kleinzoon van een erg Franco-getrouwe burgemeester, kan namens Vox een figuur mee aan de knoppen komen te zitten die ijvert voor de terugkeer van stierengevechten. Waar Vox al lokale macht verwierf, vaardigde het meteen een verbod op regenboogvlaggen uit. Ook al lijkt de eerste prioriteit erin te bestaan toegevingen aan separatistische groepen per direct terug te draaien, doet Vox zich daarnaast opmerken met opvallende standpunten over QAnon en Joe Biden.

Vrijdag steeg het kwik aan de Costa Brava tot 45,3 graden, de hoogste temperatuur ooit gemeten in Spanje. Ook dat lijkt nul invloed te hebben op het standpunt van Abascal over klimaatopwarming: “De grootste oplichting uit de geschiedenis.”

De laatste publieke verschijning van de onlangs 91 geworden Antonio Tejero was tijdens een protestactie in 2019 tegen het weghalen van de resten van Franco uit een praalgraf, om het elders te herbegraven. Ook die daad wil Vox teruggedraaid zien.

Als Vox regeringsinvloed verwerft, kan het mee de agenda gaan bepalen tijdens de laatste vijf maanden van het Spaanse EU-voorzitterschap. Dat maakt van deze Spaanse verkiezingen de belangrijkste ooit.