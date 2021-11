Nederlandse onderhandelaar laat kladversie regeerakkoord liggen op trein: ‘Sorry’

De liberale VVD van de Nederlandse premier Mark Rutte en het christrendemocratische CDA hebben eind september al samen een concept-regeerakkoord geschreven. De krant De Volkskrant kreeg het document in handen nadat een betrokkene bij de formatie het onlangs in een trein liet liggen, waar het door een lezer werd gevonden. Het document dateert van 26 september, en is geschreven door “een vertegenwoordiging van de fracties van VVD en CDA”.

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers heeft op Twitter bekend dat hij de persoon was die het document op trein liet liggen. “Het stomste wat je kan overkomen”, zegt Segers. “Ik reis met de trein op en neer naar Den Haag. Dat is een fijne manier van reizen en gaat bijna altijd goed. Maar nu ging het een keer heel erg fout. Ik ben een mens en heb iets heel doms gedaan. Sorry.”

Het stuk werd gedeeld met de fracties van D66 en ChristenUnie, die met VVD en CDA over een nieuw kabinet onderhandelen.

Impasse doorbreken

Sinds Nederland op 17 maart van dit jaar naar de stembus trok, is er nog steeds geen nieuwe regering. Momenteel zitten de VVD, het CDA, de links-liberale D66 en de conservatieve Christen Unie aan de onderhandelingstafel om een regering te vormen. Uit het gevonden document blijkt nu dat de partijen van Mark Rutte (VVD) en Wopke Hoekstra (CDA) het samen eens over de hoofdlijnen van een regeerakkoord, in een poging de impasse in de formatie te doorbreken.

Daarbij hielden zij nadrukkelijk een samenwerking met D66 in gedachten. “We hebben oprecht geprobeerd ook het politieke programma van D66 recht te doen”, schrijven de partijen in het stuk. Dat is vooral te zien in het klimaat-, het onderwijs- en het migratiebeleid.

Zo pleiten de VVD en het CDA in het akkoord voor forse maatregelen om de woningnood te bestrijden, voor een ambitieus klimaatbeleid en een miljardenfonds voor het uitkopen van boeren. Ook stuurt het akkoord onder meer aan op gratis kinderopvang voor “de meeste mensen” en het toelaten van meer migranten.

Relevant

Het document is relevant in de huidige formatiebesprekingen, bevestigen ingewijden aan De Volkskrant. Maandag is het stuk nog gebruikt bij de onderhandelingen over het onderwijsbeleid, onlangs ook bij het migratiebeleid. Wel verschillen de meningen over de totstandkoming van het stuk. Volgens CDA en VVD schreven ze het op verzoek van informateur Johan Remkes. Een woordvoerder van Remkes zegt juist dat ze het op eigen initiatief deden.

Vandaag komen de partijen weer bijeen om te onderhandelen over de nieuwe kabinetsplannen; de teller staat nu op 244 dagen na de verkiezingen.