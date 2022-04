Nederlandse minister Sigrid Kaag onder vuur wegens afhandeling MeToo-zaak: wat is er aan de hand?

Waar gaat dit over?

Oud-D66-partijlid Frans Van Drimmelen raakte afgelopen weekend in opspraak, na berichtgeving in de Nederlandse krant de Volkskrant. Daaruit bleek dat de invloedrijke partijstrateeg zich in het verleden schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Een vertrouwelijk deel van een rapport naar de kwestie, waarin deze conclusie wordt getrokken, is al een jaar in handen van de partijtop. In een openbaar deel van het rapport, dat vorig jaar wél openbaar werd gemaakt, staat die conclusie niet.

Eerder deze week raakte bekend dat ook D66- leider Sigrid Kaag al zeker een jaar op de hoogte was van het bestaan van de conclusies uit een geheim gehouden deel van het onderzoeksrapport. Ze werd zelfs benaderd door de vrouwelijke partijmedewerker die de klacht over grensoverschrijdend gedrag had neergelegd.

Hoe reageert Kaag?

Kaag heeft spijt betuigd, maar benadrukt dat haar rol als politiek leider toen beperkt was. De afhandeling was een zaak van het landelijk partijbestuur. Maar ze neemt het zichzelf wel kwalijk dat zij wellicht niet goed genoeg heeft doorgevraagd toen zij er door het slachtoffer op werd gewezen dat er meer aan de hand was dan in een openbaar onderzoeksrapport over de kwestie stond.

Details over het gedrag van Van Drimmelen stonden in de vertrouwelijke bijlage waar Kaag naar eigen zeggen “tot op de dag van vandaag” geen inzage in heeft gehad. “Ook dat neem ik mezelf kwalijk. Ik had moeten zeggen: ik wil het toch lezen, ik vertrouw het niet.”

Kaag zei verder dat ze dus liever eerder naar buiten was getreden. “Het wachten was verre van ideaal.” Ze wilde echter het onderzoek van het bestuur afwachten, want ze achtte “grondigheid, zorgvuldigheid en degelijkheid” van het grootste belang in deze zaak. Van Drimmelen zei deze week onder druk van het bestuur zijn lidmaatschap van D66 op.

Zal de partijtop een nieuw onderzoek starten?

Ondanks de nieuwe conclusies ziet D66 geen aanleiding voor een nieuw onderzoek, zegt D66-voorzitter Victor Everhardt. Hij benadrukt dat de partij al veel stappen heeft gezet om voor een veiligere verenigingscultuur te zorgen. Er wordt in het weekend van 13 mei een ledenbijeenkomst gehouden om in gesprek te gaan over de kwestie.

Van Drimmelen heeft deze week op dringend verzoek van het partijbestuur zijn lidmaatschap van D66 opgezegd.