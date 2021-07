Nederlands premier Rutte maakt excuses voor versoepelingen: ‘Wat wij dachten dat kon, bleek niet te kloppen’

Vrijdag wilden premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo Mattheüs de Jonge niet toegeven dat zij in juni een verkeerde inschatting hebben gemaakt toen zij bij alle corona-versoepelingen ook het nachtleven weer open gooiden, met een enorme piek aan coronabesmettingen onder jongeren als gevolg. Dat gaven de bewindslieden slechts impliciet toe, met het besluit om de teugels toch weer aan te trekken tot half augustus. “Het is heel ingewikkeld om de film te evalueren als je er nog middenin zit”, wilde Rutte er slechts over kwijt.

Daarop kwam veel kritiek, ook vanuit de medische wereld. Maandag ging Rutte alsnog door de knieën: “Wat wij dachten dat kon, dat bleek in de praktijk toch niet te kloppen. Daar hebben we een inschattingsfout gemaakt, daar balen we van en excuus daarvoor.”

Minister De Jonge erkent nu ook dat hij te onvoorzichtig is geweest met zijn ‘dansen met Janssen-oproep’ waarmee hij jongeren wilde verleiden tot het halen van hun vaccin. Ze kregen daarmee meteen toegang tot de horeca en evenementen, hoewel de vaccins meer tijd nodig hebben om werkzaam te worden. Dat was een inschattingsfout, gaf De Jonge maandag toe. Vorige week al werd de ‘wachttijd’ na vaccinatie alsnog uitgebreid tot twee weken.

Rutte richtte zich maandag ook direct tot de parlementaire pers: “Excuses voor afgelopen vrijdag. U vroeg terecht om reflectie van ons. We waren in de dagen daarvoor zo druk bezig geweest met na te denken over de maatregelen dat we dat niet goed hadden voorbereid. Terecht dat jullie het vroegen, onterecht dat wij het niet gaven. Dat was niet onze beste persconferentie.”

Met deze correctie op de persconferentie lopen Rutte en De Jonge vooruit op het ingelaste coronadebat in de Tweede Kamer, komende woensdag. Hoewel de Kamer eind juni zelf ook instemde met alle voorgestelde versoepelingen, vragen fracties zich af of zij destijds wel goed waren geïnformeerd. De Jonge beloofde dat er een streng en sluitend beleid zou worden gevoerd om alleen gevaccineerde en negatief geteste mensen toe te laten tot de horeca. In de praktijk kwam daarvan in veel gevallen weinig terecht.